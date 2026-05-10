ISOLA ROCK 2026 – DAY 3: le foto e la scaletta del concerto al Palariso di Isola Della Scala

Foto di Luna La Chimia

Isola Rock 2026, il Festival musicale a scopo benefico organizzato dall’Associazione de “I Butei” e giunto alla sua diciannovesima edizione, è tornato per una quattro giorni di musica al Palariso di Isola della Scala.

“Isola Rock 2026” – La Terza Giornata

Il programma del 9 Maggio 2026 ha visto succedersi sul palco:

18.00 – Weirdream

19.00 – Five Ways To Nowhere

20.00 – P.O.E.

21.05 – Voodoo Highway

22.10 – Dobermann

23.20- Ancient Bards

“Isola Rock 2026 – Day 3” – Weirdream



Questo quartetto fiorentino con l’ultimo album “Beyond The Mirror” si è rivelato essere una band davvero interessante con una grande personalità ed un sound caratteristico caratterizzato da passione, un impeto quasi epico e malinconia.

Inoltre vantano una solida base thrash metal, che si arricchisce di variazioni e stacchi progressive, e un grande gusto compositivo.



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Weirdream in concerto a Isola Rock 2026 al Palariso di Isola Della Scala. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Isola Rock 2026 – Day 3” – Five Ways To Nowhere



Chitarre potenti, riff aggressivi e groovosi, una voce graffiante dalle melodie accattivanti ed una sezione ritmica letale.

Attivi dal 2015, portano da allora in giro per l’Europa uno show adrenalinico e

curato in ogni dettaglio. Ecco i Five Ways To Nowhere: rock’n’roll sanguigno ed una sfacciata attitudine punk!

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Five Ways To Nowhere in concerto a Isola Rock 2026 al Palariso di Isola Della Scala. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Isola Rock 2026 – Day 3” – P.O.E.

La band horror metal dei Philosophy Of Evil è nata nel 2012 con un sound potente e i loro concerti sono caratterizzati da elementi teatrali ed un’atmosfera inquietante.

Nei testi esplora il lato più oscuro, macabro, malvagio dell’animo umano, trasmettendo quella tensione verso ciò che è strano, grottesco ed angosciante, che il genio di Edgar Allan Poe (P.O.E.) riuscì a descrivere sublimemente con i suoi versi e i suoi racconti.

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P.O.E. in concerto a Isola Rock 2026 al Palariso di Isola Della Scala. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Isola Rock 2026 – Day 3” – Voodoo Highway

Attesissima reunion quella della band di Ferrara che ha riportato in vita lo spirito dell’hard rock classico degli anni ’70 e ’80, caratterizzato da riff potenti, organo Hammond e voci melodiche.

Definiti dal compianto Craig Gruber (Rainbow, Elf, Black Sabbath) come “i nuovi Deep Purple”, sono stati fin dall’inizio accolti positivamente dalla critica.

Grazie alla reunion hanno fatto uscire lo scorso Ottobre il primo album dal vivo, “Made in Kachot”, e a Dicembre sono entrati in studio con il produttore Eddy Cavazza (Logan Mader, John Wetton, Fear Factory) per registrare il loro quarto album in studio, segnando l’inizio di un nuovo capitolo nella storia della band.

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Voodoo Highway in concerto a Isola Rock 2026 al Palariso di Isola Della Scala. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Isola Rock 2026 – Day 3” – Dobermann

I Dobermann sono stati i co-headliner della terza giornata del Festival.

Un pedigree “on the road” conquistato metro dopo metro per le strade di mezza Europa, tre rockers purosangue e uno spettacolo energico che non si ferma mai.

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Dobermann in concerto a Isola Rock 2026 al Palariso di Isola Della Scala. Foto di Luna La Chimia per www.rockon.it

“Isola Rock 2026 – Day 3” – Ancient Bards

Gli Ancient Bards sono stati gli Headliner della giornata di sabato di Isola Rock.

Una band di riferimento nella scena Symphonic Power Metal italiana e internazionale. Sound potente, orchestrazioni maestose e narrazioni epiche il tutto impreziosito dalla straordinaria vocalist Sara Squadrani.

L’ ultimo album “Artifex” continua la saga fantasy di “The Black Crystal Sword Saga”, ovvero la saga che ha attraversato tutti e cinque i full-lenght della band.

Un disco maestoso, con una forte componente sinfonica e cinematica e grande cura negli arrangiamenti.

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ISOLA ROCK 2026 – La Scaletta Del Concerto Degli Ancient Bards

Intro

Through My Veins

Soulbound Symphony

Fantasy’s Wings

Impious Dystopia

Valiant Ride

Oscurità

Unending

Flaming Heart

Across This Life

Under The Shadow

Sea Of Solitude

Birth Of Evil









