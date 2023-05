INHALER: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Bologna

Tornano in Italia gli INHALER, la giovane band irlandese capitanata da Elijah Hewson, in concerto ieri sera all’Estragon di Bologna. Si replica stasera all’Orion di Roma e martedì 16 maggio all’Alcatraz di Milano.

Lo scorso febbraio hanno pubblicato il nuovo album “Cuts & Bruises” anticipato dal singolo “Love Will Get You There”. Il disco fa seguito all’album di debutto ‘It Won’t Always Be Like This‘, grazie al quale la band ha raggiunto il 1° posto delle classifiche ufficiali di Regno Unito e Irlanda.

La band formata da Elijah Hewson, Robert Keating, Ryan McMahon e Josh Jenkinson ha un’importante fan base e le loro tracce hanno raggiunto oltre 140 milioni di stream a livello globale.

Clicca qui per vedere le foto degli Inhaler in concerto a Bologna o sfoglia la gallery qui sotto

INHALER: la scaletta del concerto di Bologna

These Are the Days

My Honest Face

Dublin in Ecstasy

Totally

When It Breaks

The Things I Do

My King Will Be Kind

Who’s Your Money On? (Plastic House)

Valentine

Love Will Get You There

If You’re Gonna Break My Heart

Cheer Up Baby

Encore:

Just to Keep You Satisfied

It Won’t Always Be Like This (Long Intro)