IL TRE: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Il Tre non racconta storie più grandi di lui: racconta le proprie, e forse è per questo che in tanti le fanno loro. Romano, classe ’97, Guido Senia – questo il suo vero nome – ha costruito un rap emotivo e diretto, capace di parlare a chi vive le contraddizioni della propria età: fragilità, famiglia, amicizie che restano, sogni che cambiano forma. Dopo il successo di Invisibili e il passaggio a Sanremo con Fragili, il nuovo singolo Occhi Tristi conferma la sua traiettoria: introspezione, melodie immediate e una scrittura che guarda in faccia gli errori senza girarci intorno.

Un live con anche una scenografia molto bellina e due ospiti d’onore, i Finley ed Emis Killa.

