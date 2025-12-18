Connect with us

IL TRE: le foto del concerto al Fabrique di Milano

Il Tre in concerto al Fabrique di Milano

Published

Il Tre concerto al Fabrique Milano del 16 dicembre 2025
Il Tre in concerto al Fabrique di Milano foto di Francesca Maffioletti per www.rockon.it

Foto di Francesca Maffioletti

Il Tre non racconta storie più grandi di lui: racconta le proprie, e forse è per questo che in tanti le fanno loro. Romano, classe ’97, Guido Senia – questo il suo vero nome – ha costruito un rap emotivo e diretto, capace di parlare a chi vive le contraddizioni della propria età: fragilità, famiglia, amicizie che restano, sogni che cambiano forma. Dopo il successo di Invisibili e il passaggio a Sanremo con Fragili, il nuovo singolo Occhi Tristi conferma la sua traiettoria: introspezione, melodie immediate e una scrittura che guarda in faccia gli errori senza girarci intorno.

Un live con anche una scenografia molto bellina e due ospiti d’onore, i Finley ed Emis Killa.

Clicca qui per vedere le foto dei Il Tre in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

004-il tre-RockOn
