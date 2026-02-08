Il rumore continuo dei BENEFITS è necessario

Articolo di Marzia Picciano

Guardo con stupore una montagna di merda.

Sono le prime parole di Constant Noise, traccia di apertura dell’omonimo album dei Benefits, il duo composto dal vocalist Kingsley Hall e il compositore Robbie Major, e sono le prime ad essere proferite dagli stessi all’inizio del loro concerto dell’Arci Bellezza della scorsa settimana, 1mo febbraio. Concerto per “pochi intimi”, diremo, nella Palestra Visconti, dopo una data particolarmente potente al 30Formiche di Roma – ma non è questo il punto.

Arrivo da tre ore di macchina di rientro dal Veneto e ne a me né a Kingsley Hall può interessare di meno, io personalmente ero alla fine di una settimana devastante, o meglio di un gennaio durato un anno (a Capodanno ci scordiamo sistematicamente che ci attende gennaio), va bene tutto e va benissimo perdersi in uno show come quello che i Benefits sanno fare, molto bene.

Constant Noise è un disco che scava nella tradizione del post punk condito di spoken word solo superficialmente assimilabile al modello Arab Strap: polemico eppure pieno di grazia, va a fondo nell’incerta nebulosa che ci portiamo dentro, e che è un pò un prodotto di quello che vediamo, mangiamo, inspiriamo, espiriamo. Kingsley Hall ha detto di voler mettere in parole e canzoni cosa pensa del suo Paese a seguito di una serie di scelte scellerate (e qui avrebbe senso evidenziare come quasi tutte le band post punk made in UK abbia trovato nella Brexit una fonte di rilancio politico importante) e dinanzi all’emergere di posizioni ancora più scellerate in senso lato, mondiale.

Lo avevano già fatto, lui e Major nel primo disco Nails (e il pezzo di sfondamento, Malboro Hundreds), emerso post pandemia quasi in sordina e di fatto portando i due al Glastonbury del 2023; con Constant Noise si trova una nuova chiave tecnico-interpretativa, nell’elettronica profonda, o meglio: l’elettronica industrial diventa il mezzo per entrare ancora più nel profondo della macchia umana, o meglio, della ferita umana. Non a caso, si chiude con gli Underworld e le parole dei Suicide.

Posti come la Palestra Visconti possono solo amplificare il senso di spaesamento orwelliano che l’arringa della voce potente e affabulante di Halle riesce a creare nell’ascoltatore, e badate bene: siamo davanti un performer non tanto dallo standing teatrale, ma del proprio partito, del proprio credo. Se c’è qualcosa a cui presto immediata fede vedendolo entrare sempre di più nella parte è che davvero, non gliene può fregare nulla se, come dice, si trova a esibirsi dinanzi una sala piena o semivuota. Quello che deve fare, la predica, è un istinto necessario e urgente. E questo è ipnotizzante.

Sentirlo iniziare con quel lento, eppure deciso, sentenziare, beh, mi ha fatto capire che dovevo ascoltare. Ci ha portato a focalizzare. Invece che chiudere con il silenzio (come da registrazione), la consolle inonda di rumore la sala, e noi. Per poi passare a Land Of The Tyrants, tra le track più intense di tutta l’album (la seconda è Relentless, che vede la collaborazione, a sorpresa? di Pete Doherty), complice anche una base di synth bass clubbling che ci proietta nel nostro personalissimo momento Trainspotting – e con tanto di citazione, più o meno voluta, a uno dei capolavori e disco intrinsicamente politico dei Radiohead.

Per un momento Hall diventa, nei miei occhi, Michael Fassbender con la capoccia di cartone di Frank, la stessa potenza bassa nella voce, intrisa della rabbia folle, ma controllata, di un qualsivoglia predicatore à la Tyler Durden. È una presenza fisica, pesante. Quella del Bellezza è stata predica grave, intensa, un tentativo di infusione di parole in endovena, una necessaria presa di posizione.

Non ero pronta anche a questo, ma del resto, quante volte siamo davvero chiamati a prendere non tanto coscienza, quanto posizione attiva su tutto? Quante volte ci nascondiamo dietro il dito del sicuro, di quello che sappiamo, della canzone che conosciamo già? Quante volte ci facciamo ‘scuotere’ davvero, a chi diamo davvero una chance?

In un mondo che cerca meraviglia e arranca alla visione del nuovo perchè siamo tutti diversi, ma non davvero per capirlo, non ci concediamo più la possibilità di trovarci a sbagliare, a scoprire che in realtà era meglio di quanto pensassimo, rischiare. Magari a fine settimana non muori dalla voglia di attivare il cervello, neanche con il minimo sforzo – al massimo possiamo ricordarci di dire “Palestina Libera”, lo ha fatto Major, ce lo aveva scritto anche sulla maglietta. Ma poi quanto andiamo in fondo alla questione, quanto abbiamo davvero voglia di entrare nella tana del Bianconiglio?

Ecco, Constant Noise non fa altro che questo, suonato live pure, non importa quanti siete, serve solo a portarti in un flusso di parole e trance alla ricerca della luce in fondo al tunnel. Contenendo le nostre percezioni apocalittiche in un monologo sferzante, e si, possiamo comprendere tutto, anche se si parla di un Paese diverso, anche se ora siamo in clima olimpico e ci stringiamo dietro una bandiera. Il 2 maggio suonano a Catania allo Zö. Fatevi un favore: datevi una chance.

BENEFITS – La scaletta del concerto di Milano

Constant Noise

Land of the Tyrants

Warhorse

The Victory Lap

Lies and Fear

Missiles

Blame

Divide

Dancing on the Tables

Burnt Out Family Home

Flag

Marlboro Hundreds

Born Slippy