Il release party di UGO CREPA per il suo album “GRANDE, NON ANCORA” a Napoli

Dopo la prima tappa milanese, Ugo Crepa presenta il suo primo album a Napoli con un racconto in rime e note con tante polaroid da un viaggio destinazione “diventare grandi”. O non ancora.

Articolo di Adriana Panico

Ugo Crepa, nato Ugo Pronestì, arriva nel bel mezzo del Vomero, quartiere bene della città di Napoli, a presentare il suo primo album “Grande, non ancora”. Appuntamento al Riot Laundry Bar, un punto di ritrovo dove musica, moda, food e cocktail si combinano bellamente. Un luogo che evoca, nell’architettura e nel nome, una lavanderia e che sembra fatto apposta per lavare i panni sporchi o ritirare il bucato profumato, in senso figurato. Questo dipende dall’approccio. La serata inizia con circa un’ora di ritardo rispetto al programma. È il tempo necessario a far sì che le persone, accorse da più parti della città, della provincia e da fuori si mettano a proprio agio. Ugo fa l’accoglienza su strada, tra i tavoli all’esterno del locale. Sorseggia sorrisi e si destreggia tra gli abbracci. C’è un clima perfetto per chiacchiere e cin.

Giunto il tempo, avvisa che va al piano di sotto del locale e inizia la performance. Questo è un release party su invito. L’acustica non è delle migliori ma poco importa: qui più che l’ascolto conta il sentire. Parte un roadshow che farà tappa in tutti i luoghi dell’anima. In quanto essere umani irrimediabilmente e semplicemente fragili, li conosciamo molto bene: sono quelli da cui si scappa, di cui si ha paura, a cui si torna, in cui si cerca il perché delle cose e la direzione da prendere. Quelli dove mettiamo le persone, le case, i lavori, i traslochi. Quelli da cui passiamo per forza di cose, a forza di vita. In fondo la vita di cui canta Ugo è proprio la nostra. È la vita fatta di liste della spesa scritte a mano, di mezzi pubblici, di affitto, di affetti, di rammarico, di kebab, salse, patatine e caramelle, di sguardi fissi al cielo e occhio ai passi. È vita di rabbia e di stelle, di distrazioni, cadute e successi. Di lacrime che non cadono più. È la vita, semplice. In un mondo di patine e lustri, è proprio la semplicità data allo stile e al racconto a trasformare il progetto artistico di Ugo Crepa in un ritratto collettivo a carattere universale. E infatti, a pochi centimetri dalla sua canotta da basket, coetanei e non, si sentono protagonisti o comunque chiamati in causa, si muovono a tempo, si fanno onda di braccia alzate e cori con le parole delle canzoni da subito.

Ugo on stage ci sa e ci vuole stare. Tra un brano e l’altro scherza con gli amici e colleghi sul palco, Foolviho e Luca Notaro, e intanto fa la musica che vuole. È un cantautore che viene dall’hip hop e dal rap (guai a chiamarlo rapper) da cui attinge per mescolarli con il funk, il soul, l’r&b e un pizzico di pop, nei suoi brani. Apre la serata con la prima traccia dell’album, un omaggio alla comunissima para da risveglio con un Capello Grigio. Primo sintomo del diventare grandi, prima o poi tocca a tutti, così, senza preavviso, al massimo in hangover. Forse qui in mezzo ci sono pure Roby, Chiara e Lisa, e magari qualche altra a cui chiedere scusa. Altra cosa da grandi o da Maturo, mai.

Non mancano i riconoscibilissimi feat: Willy Peyote (in audio) con Salsa Teriyaki a proposito di quei giorni un po’ così, tra vagone e magone, estati andate, fulmini schivati. Quei giorni acidi che non ci avranno aridi. Si passa agli Eugenio in Via di Gioia che hanno ospitato Ugo la sera prima nella loro tappa del tour sempre qui a Napoli. Con loro in audio parla dell’equilibrio tra essere e appartenere, andare e restare, perdersi e ritrovarsi magari nelle Tasche Tue. L’ultimo feat è l’unico a cui assistiamo live questa sera. È con Calmo in A Dirla Tutta una quasi ballad arrabbiata, disperata e potente al tempo stesso. Il tempo degli otto brani dell’album è finito. Si torna alle chiacchere e ai cin fuori dal locale.

Ugo Crepa torna nella posizione iniziale: tra i tavoli e gli abbracci su strada. Racconta che “Grande, non ancora”, è il tentativo di proteggere la parte “piccola” di sé stessi per farla vivere anche quando la vita accade feroce e costringe a responsabilizzarsi senza fare i conti né con il tempo, né con l’età. Per questa spinta gentile a difendere la parte più tenera dell’anima a fronte dei giorni e a fare della bellezza un miracolo nel bel mezzo dell’irreversibile, Ugo Crepa, oltre ad essere grande, è decisamente un “PRO”.

UGO CREPA – La scaletta del concerto di NAPOLI

Capello grigio

Maturo mai

Salsa Teriyaki

Parquet

Tasche tue

Antenne

La canzone che ti meriti

A dirla tutta

ENCORE

Maturo mai