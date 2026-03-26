IAMX + Aux Animaux: le foto e la scaletta del concerto al Legend Club di Firenze

Foto di Luna La Chimia

IAMX, il progetto electro-rock di Chris Corner (ex Sneaker Pimps), si è esibito ieri sera al Legend Club di Milano.

“Artificial Innocence European Tour 2026” – Il Tour nei Club

IAMX, famoso per i suoi spettacoli teatrali ed eccentrici, è tornato in Italia dopo ben sette anni.

Il tour è a supporto delle uscite discografiche degli ultimi due anni, Fault Lines¹ e Fault Lines².

Naturalmente non sono mancate alcune delle hit storiche dell’artista britannico come “After Every Party I Die”, “I Come With Knives”, “Happiness”, “The Great Shipwreck Of Life” e “Bernadette”. Grande assente della scaletta è stata “Spit It Out”.



Lo spettacolo è stato un mix di elettronica emotiva, luci, scenografie audaci, sensualità e un contatto costante e continuo col proprio pubblico.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di IAMX a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

IAMX – La Scaletta Del Concerto Di Milano



Disciple

The X ID

Sailor

Aphrodisiac

After Every Party I Die

Grass Before The Scythe

Break The Chain

I Come With Knives

Neurosymphony

Exit

Happiness



No Maker Made Me

The Great Shipwreck Of Life

Bernadette





