I NEGRAMARO a Contatto con il Gran Teatro Geox 

Foto di Lucrezia Pegoraro | Testo di Angelica Pegoraro

“Ho cercato il contatto di parlare ero stanco, ho voluto sentire sul corpo le cose che un giorno mi hai detto. Ho pensato fin troppo, alla faccia che hai fatto, quando ho detto l’amore per farsi ha bisogno di pelle e nient’altro.”

Si apre con la ripresa del Contatto il concerto dei Negramaro nello scenario padovano nella doppia data del 16 e 17 settembre 2022.

La ripresa di quel contatto che Giuliano Sangiorgi insieme alla sua storica band ha atteso accanto a noi con fremito entusiasmo.

Ebbene sì, quell’irrefrenabile carica che nemmeno la pandemia era riuscita a contenere.

La band salentina infatti, non ha abbandonato i suoi affezionati nemmeno nel periodo delle restrizioni più totali.

I Negramaro sono stati in grado di realizzare il primo autentico evento in streaming dove i fan hanno avuto la possibilità di interagire con loro anche a distanza.

É per questo desiderio di un contatto più intimo ed essenziale che per il loro ritorno in scena optano per il contesto più intimo del teatro, un modo di interfacciarsi direttamente al pubblico che li segue dagli esordi.

Spettatori affezionati con la quale Sangiorgi decide di condividere un brindisi al ritorno alla realtà. Un brindisi in onore di quei Sei ragazzi che nel lontano ’99 giravano con un “pulmino diroccato” come il cantante lo ha definito nel corso del live. Lo stesso mezzo però che ha permesso ad oggi a quei sei talenti di intrattenere i fans nelle più importanti città europee.

Una voce senza eguali e con una potenza assoluta quella di Giuliano Sangiorgi, inserita in uno spettacolo scenico da lasciare tutto il tempo con il fiato sospeso. Luci che mettono in risalto la carica di una band che è in grado di coinvolgere tutte le generazioni. I più grandi che non possono non conoscere La cura del tempo ed i più giovani che non possono vivere la loro Estate senza essere sorretti da un’insensata voglia di equilibrio.

Un ritorno dunque tanto atteso quello dei Negramaro, ma che è valso ogni singolo minuto speso ad aspettarlo.

NEGRAMARO – la scaletta del concerto di Padova

1. Contatto

2. La cura del tempo

3. Fino all’imbrunire

4. La prima volta

5. Per uno come me

6. Meraviglioso

7. Ti è mai successo?

8. L’amore qui non passa

9. Nuvole e lenzuola

10. Estate

11. Solo3min

12. Sei

13. Cade la pioggia

14. Quel posto che non c’è

15. Amore che torni

16. Via le mani dagli occhi

17. Parlami d’amore

18. Dalle mie parti

19. Solo per te

20. Mentre tutto scorre