I MINISTRI: le foto e la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Foto di Katarina Dzolic
I Ministri accendono l’Alcatraz con “Aurora Popolare”
Milano, 4 novembre 2025 – All’Alcatraz, i Ministri hanno riportato il loro rock potente e viscerale con il tour “Aurora Popolare”, dedicato al nuovo album uscito a settembre. Il trio milanese — Davide “Divi” Autelitano, Federico Dragogna e Michele Esposito — è salito sul palco con la consueta energia, dimostrando ancora una volta quanto la loro musica resti autentica e diretta.
La scaletta ha unito i brani del nuovo disco ai classici che il pubblico aspettava, e la risposta della sala è stata immediata: cori, salti, entusiasmo continuo. Nessuna scenografia complessa, solo suoni veri e una forte sintonia tra i tre musicisti, che hanno trasformato il concerto in un incontro intenso e partecipato.
In apertura, gli Allerta hanno scaldato l’atmosfera con un set breve ma efficace, mostrando personalità e una buona dose di grinta.
La serata si è chiusa tra applausi e sorrisi: “Aurora Popolare” si conferma non solo un titolo, ma un’idea condivisa, che parte dal palco e arriva dritta al pubblico.
Clicca qui per vedere le foto dei Ministri all’Alcatraz di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).
Scaletta
- Avvicinarsi alle casse
- Aurora Popolare
- Il sole
- Poveri noi
- La nostra buona stella
- Buuum
- Comunque
- Piangere al lavoro
- Mangio la terra
- Gli alberi
- Squali nella Bibbia
- La mia giornata che tace
- Tempi bui
- Sabotaggi
- Spaventi
- Il bel canto
Bis
- Dritto al tetto
- Una palude
- Bevo
- Spingere
- Abituarsi alla fine