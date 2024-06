I CLUB DOGO conquistano San Siro: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Nadia Camilleri

Dopo il successo delle 10 date sold-out al Forum di Assago tornano “in casa” i Club Dogo per un concerto-evento allo stadio di San Siro di Milano con uno spettacolare allestimento scenico, prima di quattro date nei principali festival estivi (a Collisioni, Rock in Roma, Red Valley Festival e San.B.Sound).

In un susseguirsi di street anthem senza tempo e instant classic tratti dal loro ultimo album Club Dogo (uscito a gennaio e certificato disco di platino), Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno saputo regalare ai presenti una serata indimenticabile e piena di sorprese, grazie anche alla presenza di ospiti speciali che hanno segnato alcuni momenti iconici della loro discografia tra cui Sfera Ebbasta (fresco protagonista del suo primo San Siro), J-Ax, Alborosie, Giuliano Palma con il classico P.E.S., Coez, Lazza (al pianoforte), il “quarto dogo” Marracash, Arisa e per chiudere in bellezza Elodie.

Clicca qui per vedere le foto dei Club Dogo in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

CLUB DOGO – la scaletta del concerto di Milano

Intro

C’ERA UNA VOLTA IN ITALIA

MAFIA DEL BOOM BAP

RANDEZ VOU COL DELIRIO

D.O.G.O.

BUTTA VIA TUTTO

LA TESTA GIRA

UNA VOLTA SOLA (VIDEO MARIO GIORDANO)

VIDA LOCA

CRONACHE DI RESISTENZA

LA STANZA DEI FANTASMI

HARDBOILED

RAP SOPRANO

SERPI

VOI NON SIETE COME NOI

CHISSENEFREGA

PER LA GENTE

ITALIA 90

SEMPRE IN GIRO guest EMI LO ZIO, VINCENZO DA VIA ANFOSSI

MILLY guest SFERA

BRUCIA ANCORA guest J-AX

IL MIO MONDO LE MIE REGOLE (VIDEO BOB MARLEY)

KING OF THE JUNGLE guest ALBOROSIE

NOTE KILLER

P.E.S. guest GIULIANO PALMA

TUTTO CIO’ CHE HO guest COEZ

LISA guest LAZZA

TORNERO’ DA RE (VIDEO BRIATORE)

BRIATORI guest MARRACASH

CIAO PROPRIO guest MARRACASH

NATO PER QUESTO guest MARRACASH

PURO BOGOTA’ guest MARRACASH, VINCENZO DA VIA ANFOSSI

SPACCO TUTTO

FRAGILI guest ARISA

SOLI A MILANO guest ELODIE

ALL’ULTIMO RESPIRO

CLUB DOGO – le prossime date

Biglietti > https://tidd.ly/3VNr7A6

06 lug 2024 ALBA – Piazza Medford

19 lug 2024 ROMA – Rock in Roma

17 ago 2024 OLBIA – Red Valley Festival

31 ago 2024 SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parco Nelson Mandela