Hotwax: Le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Alessia Belotti

Gli Hotwax sono arrivati al Circolo Magnolia con il loro Hot Shock Tour per un live ad altissima intensità che conferma il trio di Hastings come uno degli act più interessanti e riconosciuti della nuova scena post-punk UK.



Tra garage punk abrasivo, attitudine riot e melodie taglienti, gli Hotwax hanno conquistato pubblico e critica nei principali circuiti britannici ed europei, imponendosi per un suono diretto, feroce e senza compromessi. I loro concerti sono pura urgenza: fisici, rumorosi, magnetici.



Ad aprire la serata gli A/lpaca, tra le realtà più interessanti e rispettate e della nuova scena alternative italiana, con il loro mix di post-punk, noise e tensione emotiva.



a/lpaca in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

HOTWAX

Formatisi nel 2021, gli Hotwax si muovono rapidamente dai piccoli club alle line-up dei festival britannici più rilevanti: Reading & Leeds, All Points East, The Great Escape, Victorious Festival. Un percorso riconosciuto anche dalle loro aperture a band come Royal Blood, Frank Carter & The Rattlesnakes e Soft Play, che li ha proiettati verso un pubblico sempre più ampio.

Parallelamente, il trio costruisce una presenza solida anche in Europa, con tournée e concerti in città come Berlino, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Varsavia, e partecipazioni a festival extra-UK tra cui il Trebur Open Air (Germania). Il loro nome circola sempre più spesso nelle playlist editoriali e nei magazine internazionali dedicati alle nuove leve dell’alternative.

Con due EP molto apprezzati (A Thousand Times e Invite Me, Kindly) e l’album d’esordio Hot Shock (2025), i Hotwax si confermano come una delle realtà più interessanti da seguire nei prossimi anni.

Hotwax: la scaletta del concerto a Milano

Hard Goodbye Wanna Be a Doll Tell Me Everything’s Alright Strange To Be Here Change My Name Dress Our Love Paint It Nice Treasure She’s Got a Problem Drop In Her Bedroom Lie There 1000 X Chip My Teeth For You

BIS