Hotwax: Le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Gli Hotwax in concerto a Milano con il loro Hot Shock Tour. Guarda le foto e la scaletta.

Hotwax in concerto al Circolo Magnolia di Milano
Hotwax in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

Foto di Alessia Belotti

Gli Hotwax sono arrivati al Circolo Magnolia con il loro Hot Shock Tour per un live ad altissima intensità che conferma il trio di Hastings come uno degli act più interessanti e riconosciuti della nuova scena post-punk UK. 


Tra garage punk abrasivo, attitudine riot e melodie taglienti, gli Hotwax hanno conquistato pubblico e critica nei principali circuiti britannici ed europei, imponendosi per un suono diretto, feroce e senza compromessi. I loro concerti sono pura urgenza: fisici, rumorosi, magnetici.

Ad aprire la serata gli A/lpaca, tra le realtà più interessanti e rispettate e della nuova scena alternative italiana, con il loro mix di post-punk, noise e tensione emotiva.

a/lpaca in concerto al Circolo Magnolia di Milano foto di Alessia Belotti per www.rockon.it

HOTWAX

Formatisi nel 2021, gli Hotwax si muovono rapidamente dai piccoli club alle line-up dei festival britannici più rilevanti: Reading & Leeds, All Points East, The Great Escape, Victorious Festival. Un percorso riconosciuto anche dalle loro aperture a band come Royal Blood, Frank Carter & The Rattlesnakes e Soft Play, che li ha proiettati verso un pubblico sempre più ampio.

Parallelamente, il trio costruisce una presenza solida anche in Europa, con tournée e concerti in città come Berlino, Amsterdam, Parigi, Bruxelles, Varsavia, e partecipazioni a festival extra-UK tra cui il Trebur Open Air (Germania). Il loro nome circola sempre più spesso nelle playlist editoriali e nei magazine internazionali dedicati alle nuove leve dell’alternative.

Con due EP molto apprezzati (A Thousand Times e Invite Me, Kindly) e l’album d’esordio Hot Shock (2025), i Hotwax si confermano come una delle realtà più interessanti da seguire nei prossimi anni.

Clicca qui per vedere le foto degli Hotwax in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Hotwax

Hotwax: la scaletta del concerto a Milano

  1. Hard Goodbye
  2. Wanna Be a Doll
  3. Tell Me Everything’s Alright
  4. Strange To Be Here
  5. Change My Name
  6. Dress Our Love
  7. Paint It Nice
  8. Treasure
  9. She’s Got a Problem
  10. Drop
  11. In Her Bedroom
  12. Lie There
  13. 1000 X
  14. Chip My Teeth For You

BIS

  1. Pharmacy
  2. One More Reason
  3. Rip It Out

