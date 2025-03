HINDS + Juno Lee: le foto e la scaletta del concerto al Frannz Club di Berlino

Foto di Pier Paolo Campo



Le Hinds, le indie rocker spagnoli preferiti da tutti, hanno appena annunciato il loro trionfale quarto album intitolato “VIVA HINDS” e hanno già pubblicato il primo singolo “Boom Boom Back”, scritto insieme a Beck.

Poco dopo il loro debutto, dieci anni fa, la band ha incontrato un ostacolo apparentemente insormontabile: ha dovuto cambiare il proprio nome da Deers a Hinds per motivi legali. Ma quando i loro fan li salutarono con “¡VIVA HINDS!” ai loro concerti, la band si rese subito conto che quella che inizialmente sembrava una fine era in realtà solo l’inizio.

Arriviamo al 2023 e “VIVA HINDS” è stato scritto dalle co-fondatrici, co-cantanti, co-chitarriste e co-compositrici Carlotta Cosials e Ana Perrote dopo una serie di finali. Dopo l’uscita del loro album “The Prettiest Curse” nel 2020, sono cadute in una fase di stallo creativo e il bassista e il batterista hanno deciso di lasciare la band. Si sono anche separati dal loro management, hanno perso i proventi delle tournée a causa dei blocchi dovuti alla pandemia e si sono ritrovati per la prima volta senza un’etichetta. Ma quando Perrote e Cosials si sono riuniti per scrivere nuova musica, è apparso chiaro che il loro legame, così speciale che si descrivono come “milionari in amicizia”, sarebbe stato tutto ciò di cui avevano bisogno per superare tutto questo.

“VIVA HINDS” – il disco più completo, sonicamente avventuroso, onesto e celebrativo della carriera di Hinds – è solo l’inizio. “VIVA HINDS”, che contiene le prime canzoni in lingua spagnola della band e collaborazioni con artisti come Beck e Grian Chatten dei Fontaines D.C.. Registrato in Francia, l’album è stato prodotto da Pete Robertson (Beabadoobee) e dal nominato ai GRAMMY Tom Roach e mixato dal vincitore del GRAMMY Caesar Edmunds (The Killers, Wet Leg). In concomitanza con l’annuncio di VIVA HINDS, la band ha pubblicato il primo singolo “Boom Boom Back”.

Dopo il singolo “Coffee”, pubblicato in precedenza e presente nell’album, “Boom Boom Back” è la prima canzone che gli Hinds hanno scritto per l’album. Il brano ipnotico vede la partecipazione di Beck, incontrato per caso a una proiezione cinematografica durante un viaggio a Los Angeles. Il video musicale che lo accompagna, pieno di esuberanza e del fascino inconfondibile degli Hinds, è stato girato a Hollywood e diretto dagli stessi Perote e Cosials. L’energia che si respira a uno spettacolo degli Hinds è sempre palpabile, e hanno dato il via al 2024 con diversi spettacoli nel Regno Unito per la Independent Venue Week, seguiti dalla SXSW a marzo, oltre a due spettacoli sold-out al Baby’s All Right di New York. Il prossimo appuntamento è un tour tutto esaurito a Londra, Brighton, Parigi, Monaco, Berlino e altre città questo mese. Con “VIVA HINDS”, gli Hinds hanno creato l’album di maggior successo della loro carriera, che celebra la loro storia comune e conferma che la band è “in it for he long run”.

Clicca qui per vedere le foto delle Hinds a Berlino (o sfoglia la gallery qui sotto).

HINDS: la scaletta del concerto di Berlino

Only a Shadow (Cleaners From Venus song) Hi, How Are You The Club New for You Boom Boom Back Coffee Burn Just Like Kids (Miau) Riding Solo Stranger The Bed, The Room, The Rain and You Girl, so confusing (Charli xcx cover) Good Bad Times Bon Voyage Superstar Castigadas en el granero Spanish Bombs (The Clash cover) En Forma Davey Crockett (Thee Headcoats cover) Hello (Martin Solveig song) (Hinds ballano sul palco)

BIS