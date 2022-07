H.E.R. : le foto e la scaletta del concerto all’Anfiteatro del Vittoriale

Foto di Andrea Ripamonti

Tra i più straordinari esponenti della scena contemporary R&B, H.E.R – Gabriella Sarmiento Wilson – è una cantautrice statunitense dalla folgorante carriera artistica: un vero e proprio trionfo sancito, tra gli altri, da cinque Grammy Awards su ventuno candidature, un Premio Oscar e oltre otto milioni di copie vendute, tra singoli e album, solo negli Stati Uniti.

Il primo approccio dell’artista con il mondo dello spettacolo arriva nel 2009 con la sua partecipazione al talent show ‘The Next Big Thing‘, dove si esibisce con il nome di Gabriella. Pochi anni dopo, quattordicenne, firma il primo contratto con la RCA Records e cambia il nome d’arte in H.E.R., acronimo di ‘Having Everything Revealed‘, con il quale pubblica, dal 2016 al 2017, tre ep della raccolta ‘H.E.R.‘, un esordio straordinario che le permette di farsi notare a livello mondiale grazie a molte candidature e ai numerosi riconoscimenti ricevuti dai più importanti media mondiali, che la annoverano nella lista di artisti R&B da ascoltare e conoscere nel 2017.

Due anni dopo arriva l’acclamato ‘I Used To Know Her‘. Nel frattempo H.E.R. collabora con artisti di fama mondiale (tra cui Daniel Caesar, Chris Brown, Ed Sheeran) e si esibisce nei più importanti festival musicali, dal Coachella al Rock in Rio.

Nel 2020 H.E.R. ottiene cinque nomination ai Grammy Awards, oltre a vincere gli MTV Video Music Awards con il brano ‘I Can’t Breathe‘ – uno straziante urlo di protesta scritto in risposta all’omicidio di George Floyd – e i Soul Train Music Award nella categoria Best R&B/Soul Female Artist. Recente è il Premio Oscar ricevuto lo scorso anno come miglior canzone originale e la candidatura ai Golden Globe nella stessa categoria con il brano ‘Fight For You‘, colonna sonora dell’acclamato film ‘Judas and the Black Messiah‘.

Nonostante la sua giovane età, la musica di H.E.R. è intrisa di melodie complesse, arrangiamenti esuberanti e testi profondamente personali. A giugno ha pubblicato ‘Back of My Mind‘, il nuovo album che lascia intravedere il lato più intimo dell’artista ventiquattrenne. Con una produzione eccellente, il disco, variegato e poliedrico, spazia dalla black music più tradizionale ai suoni più attuali come la trap, accompagnato da testi carichi di tensioni culturali e sociali, tra Black Lives Matter e Women Empowerment.

Clicca qui per vedere le foto di H.E.R. all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera (o sfoglia la gallery qui sotto).

H.E.R. – la scaletta del concerto a Gardone Riviera

Going Crazy

I Can Have It All

Slide

Bs

Could’ve Been

U

Avenue

Every Kind Of Way

Focus

Damage

Come Through

Closer To Me

(Losing)

Comfortable

Girl Like Me

Cheat Codes/Sw Thing

Best Part

Hard Place

Make It Rain

Glory

Go My Way

We Made It