Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

HEAVEN SHALL BURN: le foto e la scaletta del concerto concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

Published

Heaven Shall Burn in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda Marzo 2026
Heaven Shall Burn in concerto al Live Music Club di Trezzo sull'Adda foto di Giada Stanziano per www.rockon.it

Foto di Giada Stanziano

C’erano pochi dubbi, ma la conferma è arrivata con la forza di un terremoto: quando gli HEAVEN SHALL BURN salgono su un palco, non restano che macerie e adrenalina.

Ieri sera, 10 marzo 2026, il Live Club di Trezzo sull’Adda è diventato l’epicentro del metalcore europeo per l’unica, attesissima data italiana del tour “Heimat Over Europe 2026”.

La band tedesca, guidata dalla voce devastante di Marcus Bischoff, ha celebrato dal vivo l’uscita del decimo capitolo discografico, “Heimat” (Century Media), portando in scena uno show brutale, politico e tecnicamente impeccabile.

Una serata di puro metallo: da Frozen Soul a The Halo Effect

Il concerto non è stato solo il trionfo degli headliner, ma una vera e propria maratona per i fan del genere. Ad aprire le danze ci hanno pensato i Frozen Soul con il loro death metal glaciale, seguiti dalla furia iconica dei The Black Dahlia Murder.

A scaldare definitivamente gli animi prima del gran finale sono stati i The Halo Effect, che con il loro melodic death metal di stampo svedese hanno preparato il terreno per il massacro sonoro finale.

Clicca qui per vedere le foto della sera o sfoglia la gallery qui sotto

Heaven Shall Burn

HEAVEN SHALL BURN – la scaletta del tour 2026

War Is the Father of All
Voice of the Voiceless
My Revocation of Compliance
Godiva
Counterweight
Armia
Confounder
Endzeit
Black Tears (Edge of Sanity cover)
Übermacht
The Martyrs’ Blood
Thoughts and Prayers

Encore:
The Weapon They Fear
A Whisper From Above
Valhalla (Blind Guardian cover)

In this article:, , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Reportage Live

FROZEN SOUL: guarda le foto e consulta la scaletta del concerto di Milano

I Frozen Soul dal vivo, per un’unica data al Live Music Club.

21/02/2024

Reportage Live

METALDAYS – Day 3: guarda le foto del concerto a Velenje

Day 3 del Metaldays a Velenje in Slovenia con ospiti Heaven Shall Burn + Cataclysm + Abbath + Bearthooth + Paradise Lost + Eleine

03/08/2023

Reportage Live

TRIVIUM + Heaven Shall Burn + Obituary + Malevolence all’Alcatraz di Milano: voglio un mondo alla rovescia.

Foto di Federico Buonanno | Articolo di Giulio Taminelli Strana serata, quella del 19 Febbraio all’Alcatraz di Milano.Due gruppi spalla, i Malevolence e gli...

20/02/2023

Concerti

KORN + Heaven Shall Burn + Hellyeah in concerto il 12 Marzo 2017 a Milano

Tornano i KoRn di Jonathan Davis che, in attesa della pubblicazione del nuovo – dodicesimo – album “The Serenity of Suffering” in uscita il...

30/09/2016