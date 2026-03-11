HEAVEN SHALL BURN: le foto e la scaletta del concerto concerto al Live Music Club di Trezzo sull’Adda

Foto di Giada Stanziano

C’erano pochi dubbi, ma la conferma è arrivata con la forza di un terremoto: quando gli HEAVEN SHALL BURN salgono su un palco, non restano che macerie e adrenalina.

Ieri sera, 10 marzo 2026, il Live Club di Trezzo sull’Adda è diventato l’epicentro del metalcore europeo per l’unica, attesissima data italiana del tour “Heimat Over Europe 2026”.

La band tedesca, guidata dalla voce devastante di Marcus Bischoff, ha celebrato dal vivo l’uscita del decimo capitolo discografico, “Heimat” (Century Media), portando in scena uno show brutale, politico e tecnicamente impeccabile.

Una serata di puro metallo: da Frozen Soul a The Halo Effect

Il concerto non è stato solo il trionfo degli headliner, ma una vera e propria maratona per i fan del genere. Ad aprire le danze ci hanno pensato i Frozen Soul con il loro death metal glaciale, seguiti dalla furia iconica dei The Black Dahlia Murder.

A scaldare definitivamente gli animi prima del gran finale sono stati i The Halo Effect, che con il loro melodic death metal di stampo svedese hanno preparato il terreno per il massacro sonoro finale.

HEAVEN SHALL BURN – la scaletta del tour 2026

War Is the Father of All

Voice of the Voiceless

My Revocation of Compliance

Godiva

Counterweight

Armia

Confounder

Endzeit

Black Tears (Edge of Sanity cover)

Übermacht

The Martyrs’ Blood

Thoughts and Prayers

Encore:

The Weapon They Fear

A Whisper From Above

Valhalla (Blind Guardian cover)