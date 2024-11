HARDCORE SUPERSTAR + WEDNESDAY 13: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

Gli HARDCORE SUPERSTAR, accompagnati dai WEDNESDAY 13 hanno fatto una tappa del loro European Tour 2024 esibendosi sul palco del LIVE MUSIC CLUB

HARDCORE SUPERSTAR – la scaletta del concerto di Milano

Beg for It

Into Debauchery

Medicate Me

Guestlist

Kick on the Upperclass

She’s Offbeat

We Don’t Need a Cure

Bag on Your Head

Run to Your Mama

Standin’ on the Verge

Someone Special

Moonshine

Last Call for Alcohol

No Resistance

ENCORE

Above the Law

We Don’t Celebrate Sundays

Electric Rider

You Can’t Kill My Rock ‘n Roll