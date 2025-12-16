Connect with us

GLAZYHAZE: le foto del concerto al Bronson di Ravenna

Glazyhaze in concerto al Bronson di Ravenna a Dicemnre 2025, guarda le foto del live.

Glazyhaze in concerto al Bronson di Ravenna Dicembre 2025
Glazyhaze in concerto al Bronson di Ravenna foto di Illary Terenzi per www.rockon.it

Foto di Illary Terenzi

I Glazyhaze sono una band formata a Venezia alla fine del 2021, influenzata da sonorità shoegaze, dream pop e psichedeliche, che spazia da atmosfere dark a atmosfere sognanti ed eteree. La band è composta da Irene (voce e chitarra), Lorenzo (chitarra solista), Francesco (batteria) e Vsevolod (basso).

 Il loro album di debutto ‘Just Fade Away’, uscito nel 2023, è un invito a lasciarsi andare e a imparare a riconoscere, accettare ed esprimere le proprie emozioni in una società che insegna a reprimerle considerandole difetti. Fin dall’uscita di ‘Just Fade Away’, la band è stata impegnata in vari tour promozionali che li hanno portati ad esibirsi nelle città più importanti in Europa e UK.

Il 21 marzo del 2025 è uscito “SONIC“, il loro secondo album, scritto e registrato tra il Nord-Est e Londra, prodotto, registrato e mixato da Paolo Canaglia (New Candys, Nuovo Testamento) e masterizzato da Maurizio Baggio (Boy Harsher, The Soft Moon). È un album che esplora la complessità dell’amore, narrando un viaggio di auto-scoperta e contrasti emotivi. Si tratta di un disco più ambizioso e maturo, contraddistinto da un sound e da una scrittura più personale che abbraccia sonorità shoegaze, post-punk e alt rock.

Clicca qui per vedere le foto dei Glazyhaze a Ravenna

Glazyhaze
