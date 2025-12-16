GLAZYHAZE: le foto del concerto al Bronson di Ravenna

Foto di Illary Terenzi



I Glazyhaze sono una band formata a Venezia alla fine del 2021, influenzata da sonorità shoegaze, dream pop e psichedeliche, che spazia da atmosfere dark a atmosfere sognanti ed eteree. La band è composta da Irene (voce e chitarra), Lorenzo (chitarra solista), Francesco (batteria) e Vsevolod (basso).

Il loro album di debutto ‘Just Fade Away’, uscito nel 2023, è un invito a lasciarsi andare e a imparare a riconoscere, accettare ed esprimere le proprie emozioni in una società che insegna a reprimerle considerandole difetti. Fin dall’uscita di ‘Just Fade Away’, la band è stata impegnata in vari tour promozionali che li hanno portati ad esibirsi nelle città più importanti in Europa e UK.

Il 21 marzo del 2025 è uscito “SONIC“, il loro secondo album, scritto e registrato tra il Nord-Est e Londra, prodotto, registrato e mixato da Paolo Canaglia (New Candys, Nuovo Testamento) e masterizzato da Maurizio Baggio (Boy Harsher, The Soft Moon). È un album che esplora la complessità dell’amore, narrando un viaggio di auto-scoperta e contrasti emotivi. Si tratta di un disco più ambizioso e maturo, contraddistinto da un sound e da una scrittura più personale che abbraccia sonorità shoegaze, post-punk e alt rock.

