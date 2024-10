GIOVANNI ALLEVI: le foto e la scaletta del concerto al Teatro Verdi di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Giovanni Allevi, il compositore e pianista di fama internazionale che ha portato l’arte della composizione all’attenzione delle nuove generazioni si è esibito ieri sera al Teatro Verdi di Firenze in un concerto sold out.

“Piano Solo Tour 2024” – Il Tour Nei Teatri

Allevi combatte da un anno la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022.

Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte” per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.

Finalmente ieri sera è andato in scena anche a Firenze il suo “Piano Solo Tour 2024” che lo riporta sui palchi dei più famosi teatri italiani dopo un lungo periodo di assenza dovuto appunto alle sue condizioni di salute.

L’ emozione di Giovanni all’entrata sul palco era toccabile e con la dolcezza d’animo che lo ha sempre caratterizzato, ha raccontato al pubblico fiorentino di questo lungo periodo di sofferenza e di come la sua esibizione potrebbe risentire del busto molto rigido che porta alla schiena.

Nonostante queste piccole difficoltà, si alza alla fine di ogni esibizione per accogliere gli applausi del teatro e per introdurre il brano seguente che andrà a eseguire.

ll pubblico ha ascoltato ogni suo componimento con profonda attenzione e ammirazione dimostrando ancor di più l’enorme affetto per l’artista.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Giovanni Allevi a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

GIOVANNI ALLEVI: La Scaletta Del Concerto Di Firenze

Aria

Go With The Flow

Come Sei Veramente

No More Tears

Kiss Me Again

Tomorrow

Our Future

Japan

Ti Scrivo

Luna

L’Idea

My Angel

Panic

Elena

Prendimi

Encore

Back To Life

Te Deum

GIOVANNI ALLEVI: Le Prossime Date Del Tour 2024



10 Novembre – Teatro Civico – Vercelli

11 Novembre – Politeama Genovese – Genova

13 Novembre – Teatro Delle Muse – Ancona

15 Novembre – Teatro Lyric – Assisi

18 Novembre – Teatro Bellini – Napoli

25 Novembre – Teatro Filarmonico – Verona

13 Dicembre – Teatro dell’Aquila – Fermo

15 Dicembre – Teatro Europauditorium – Bologna

16 Dicembre – Teatro Colosseo – Torino