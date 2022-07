GAZZELLE: le foto e la scaletta del concerto di Milano

Foto di Sonia Santagostino

Dopo gli 8 concerti nei palazzetti per presentare i suoi ultimi progetti discografici “OK” (Maciste Dischi/Artist First), certificato platino, e “OK UN CAZZO” (Maciste Dischi/Artist First) torna GAZZELLE con 3 esclusive date estive.

Con le sue liriche e la sua voce, il cantautore è pronto ad abbracciare ancora una volta l’anima dei suoi fan di tutta l’Italia.

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana.

GAZZELLE – la scaletta del concerto di Milano

Meglio Così

Non C’è Niente

Pero

Sbatti

Blu

Lacri-ma

Ora Che Ti Guardo Bene

Nmrpm

Sette

Smpp

Polinesia

Sopra

Fottuta Canzone

Gbtr

(Pausa/Cambio Outfit)

Scusa

Nero

Vita Paranoia

Settembre

Una Canzone Che Non So

Punk

Tutta La Vita

Scintille

Zucchero Filato (Via Dal Palco)

Quella Te (Con Claudio)

Destri

Non Sei Tu

GAZZELLE – prossime date

22.07.2022 – Roma – Rock in Roma

24.07.2022 – Taormina (ME) – Teatro Antico