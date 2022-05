FULMINACCI in concerto a Bologna: guarda le foto e scopri la scaletta del “Tante cose e altri successi tour”

Foto di Cesare Veronesi

Il tour di Fulminacci arriva all’Estragon di Bologna per un concerto sold out: partito in grande stile il 2 maggio dal Vox Club di Nonantola (MO), ha già registrato il tutto esaurito per gli appuntamenti a Padova, Milano, Roma e Fiesole, continuerà ad attraversare lo stivale per tutta l’estate.

Nel “Tante cose e altri successi tour” Fulminacci porta live “Tante Care Cose e altri successi”, una nuova versione del suo ultimo album.

FULMINACCI è un cantautore italiano, nato nel 1997 a Roma. Scrive, arrangia e canta le sue canzoni e si presenta al mondo pubblicando nel 2019 “Borghese in borghese”, “La Vita Veramente” e “Una Sera”. Lo stesso anno esce “La Vita Veramente”, l’acclamato disco d’esordio, vincitore della Targa Tenco 2019 per la categoria Opera Prima. Nel 2021 partecipa alla 71^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “Santa Marinella”, a cui seguirà l’uscita del suo secondo album, “Tante Care Cose”. Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza.

FULMINACCI: la scaletta del tour

Forte la banda

Resistenza

La Vita Veramente

Al Giusto Momento

La Soglia Dell’Attenzione

Davanti A Te

Una Sera

Chitarra Blu

Borghese In Borghese

San Giovanni

Sembra Quasi

La Fine Della Guerra

I Nostri Corpi / Le Biciclette

Aglio E Olio

Miss Mondo Africa

Giovane da un po’

Meglio di così

Santa Marinella

Brutte Compagnie

Encore:

Un fatto tuo personale

Canguro

Le ruote, i motori!

La grande bugia

Tattica

Encore 2:

Tommaso

Tante cose e altri successi TOUR

12.05.2022 – Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up

22.05.2022 – Pozzuoli (NA) – Duel

24.05.2022 – Milano – Fabrique – SOLD OUT

31.05.2022 – Roma – Atlantico Live – SOLD OUT

24.06.2022 – Fiesole (FI) – Teatro Romano – SOLD OUT

26.06.2022 – Courmayeur (AO) – Musicastelle

21.07.2022 – Jesolo (VE) – Jesolo Suonica Festival

22.07.2022 – Mantova – Bike In – NUOVA DATA

23.07.2022 – Bergamo – NXT Station

30.07.2022 – Assisi (PG) – Riverock

11.08.2022 – Alcamo (TP) – Alcart Festival

06.09.2022 – Segrate (MI) – Circolo Magnolia

16.09.2022 – Roma – Spring Attitude

Biglietti in vendita a questo link > https://bit.ly/fulminacci22