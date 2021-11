FONTAINES D.C. : le foto e la scaletta del concerto Barezzi Festival presso il Teatro Regio di Parma

Foto di Andrea Ripamonti

A poco più di un anno dal loro acclamato debut album “Dogrel”, pubblicato ad aprile 2019, i dublinesi Fontaines D.C. hanno fatto ritorno sulla scena musicale con “A Hero’s Death”. L’album, pubblicato il 31 luglio 2020 su Partisan Records, ha ricevuto il plauso generale dalla critica, posizionandosi in vetta alle classifiche dei migliori album del 2020 e ricevendo una nomination ai Grammy Award 2021 nella categoria Best Rock Album. La band è stata acclamata dal The FADER (“una delle band più incredibili in circolazione”), NME (“Una delle voci più importanti nel panorama rock”), Stereogum (Band to Watch: “future star”), Rolling Stone (“la nostra nuova band punk preferita”), The Guardian, Pitchfork, The Times, NPR Music, Fader, Q e molti molti altri. Carlos O’Connell (chitarra), Conor Curley (chitarra), Conor Deegan (basso), Grian Chatten (voce) e Tom Coll (batteria) s’incontrano a Dublino durante gli anni del British and Irish Modern Music Institute college ai Liberties di Dublino. La band prende il nome da un personaggio del film “Il Padrino”, Johnny Fontane, figlioccio di Vito Corleone, cantante e star del cinema interpretato da Al Martino. Le iniziali D.C. stanno per “Dublin City”.

Clicca qui per vedere le foto dei Fontaines D.C. al Barezzi Festival presso il Teatro Regio di Parma (o sfoglia la gallery qui sotto).

FONTAINES D.C.: la scaletta del concerto al Barezzi Festival presso il Teatro Regio di Parma

A Hero’s Death

A Lucid Dream

Sha sha sha

Chqueless

You said

I.D.B

The Lotts

Living In America

Hurricane Laughter

BIG

Televised Mind

Boys In The Better Land

Roy’s tune

Liberty Belle