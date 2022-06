FIRENZE ROCKS 2022: reportage e foto del quarto giorno con i Metallica

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo i GREEN DAY, confermati come headliner della giornata di apertura del 16 giugno 2022, e i MUSE nella seconda giornata del festival di venerdì 17 giugno, è stata la band heavy metal statunitense capitanata da James Hetfield a calcare uno dei palchi più importanti e prestigiosi d’Europa : i Metallica.

Clicca qui per vedere le foto del quarto giorno di Firenze Rocks (o sfoglia la gallery qui sotto).

METALLICA – la scaletta del concerto al Firenze Rocks 2022

It’s a Long Way to the Top (If You Wanna Rock ‘n’ Roll) (AC/DC song)

The Ecstasy of Gold (Ennio Morricone song)

Whiplash

Creeping Death

Enter Sandman

Harvester of Sorrow

Trapped Under Ice

No Leaf Clover

Sad but True

Dirty Window

Nothing Else Matters

For Whom the Bell Tolls

Moth Into Flame

Fade to Black

Seek & Destroy

BIS

Damage, Inc.

One

Master of Puppets