FEUERSCHWANZ + Orden Ogan + Dominum: le foto e la scaletta del concerto al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda

Foto di Luna La Chimia

I Feuerschwanz, la Medieval Metal band tedesca che ha conquistato i cuori degli italiani nell’edizione del 2023 del Metalitalia Festival, si sono esibiti ieri sera sul palco del Live Music Club di Trezzo Sull’Adda.

“Fegefeuer Tour 2024” – Il Tour Europeo

Poco più di un anno fa, i Feuerschwanz salirono per la primissima volta sul palco del Live di Trezzo, in apertura ai nostrani Folkstone per l’edizione del 2023 del Metalitalia Festival.

Per gli appassionati di folk metal erano un nome conosciuto, ma per molti erano per lo più degli sconosciuti, nonostante siano in attività da quasi vent’anni.

Quella sera si esibirono in uno show che entusiasmò così tanto il pubblico italiano al punto da strappargli la promessa che, visto il successo e il calore con cui furono accolti per il loro primo concerto in Italia, sarebbero tornati con il loro tour da headliner.

La promessa è stata mantenuta e i Feuerschwanz hanno portato per un’ unica data il loro nuovo “Fegefeuer Tour 2024” anche in Italia, per quello che loro hanno definito essere “Il primo concerto italiano della band”.

L’ “Orda Arrapata” si è confermata essere una valida band al vivo, regalando uno spettacolo degno di nota ai fan italiani che non hanno mancato di far sentire il proprio affetto e partecipazione alla band.

In scaletta erano presenti i brani nuovi tratti dall’ultimo album in studio “Fegefeuer” (2023) ma anche diversi cavalli di battaglia della formazione tedesca, quali: “Ultima Nocte”, “Memento Mori” e “Bastard Von Asgard”.

Non sono mancate inoltre le cover di “Dragostea Din Tei” (brano degli O-Zone) e “Warriors Of The World United” dei Manowar.

Ad aprire la serata, altre due band tedesche: i Dominum, per loro prima esibizione in assoluto su un palco italiano, e gli Orden Ogan, band che invece ha già visitato l’Italia nel corso degli anni creandosi così un proprio pubblico di affezionati.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei Feuerschwanz a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

FEUERSCHWANZ: La Scaletta Del Concerto di Milano

SGFRD Dragonslayer

Memento Mori

Untot Im Drachenboot

Metfest

Bastard Von Asgard

Valhalla Calling (Miracle Of Sound – Cover)

Ultima Nocte

Schubsetanz

Kampfzwerg

Berzerkermode

Valkyren

Highlander

Uruk-Hai

Drums Solo

Dragostea Din Tei (O-Zone – Cover)

Die Hörner Hoch

Warriors Of The World United (Manowar – Cover)

Rohirrim

Dal Elfte Gebot