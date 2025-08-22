Connect with us

FANTASTIC NEGRITO al Castello di Trieste: quando il blues ti entra sotto pelle

Fantastic Negrito al Castello di San Giusto – 7 agosto 2025
Opening: Gloria Tricamo e Green Fudge

Published

Articolo di Agnese Ermacora

Lo seguivo da anni, da lontano. Avevo incontrato Fantastic Negrito su Instagram: un personaggio magnetico, un’esistenza senza filtri. Nei suoi post c’era qualcosa di ruvido e vitale, che era bello incontrare. Il 7 agosto il destino mi porta al Castello di San Giusto di Trieste: è tutto giusto, luogo, contesto, proposta.

Il cortile è gremito: un mosaico di volti e generazioni, dai cultori di Springsteen agli appassionati di musica dal vivo in generale. C’è una certa attesa nell’aria, mentre le luci si abbassano.

Entra Gloria Tricamo. La sua voce scivola tra le pietre antiche, racconta amori veri e inafferrabili, pensieri consumati nei parcheggi dei discount. Pur minuta, riempie il vasto palco con una grazia terrena e pervasiva. Il pubblico ascolta in silenzio, scivola nel suo immaginario.

Poi è la volta dei Green Fudge – “Jam band from the sunny and windy bay of Trieste” – che arrivano come un’onda luminosa: sorridono, si guardano, si divertono. Suonano per noi, ma anche per loro stessi, ricordandoci che la musica – dal rock al funk, dal blues al jazz, – è un gioco e un atto di gratitudine. 

E infine eccolo. Fantastic Negrito non cammina sul palco: lo abita. Con lui, la band, creatura a più cuori. La musica è un fiume in piena: blues, rock con assoli quasi heavy metal, gospel, pop. Ogni canzone apre la pelle e scopre quanto c’è sotto.

La voce è mutante: sale, scende, graffia, accarezza. A tratti ricorda Prince, altre volte si tuffa in quei toni bassi e caldi che sembrano essere nati con il mondo. Tre Grammy Awards potrebbero gonfiare l’ego di chiunque, ma lui è umile, diretto, vero.

Una signora anziana, in sedia a rotelle, viene portata in prima fila. Fantastic Negrito canta per lei e con lei. Siamo tutti parte di quel cerchio.
La scaletta è generosa, il bis anche. Alla fine, siamo in piedi.

Fantastic Negrito non è soltanto un musicista. È un modo di vivere la musica, di farla diventare carne. Qualcosa di sorprendente, racchiuso perfettamente nella frase di un ragazzo, che intercetto per caso quando arrivo al parcheggio: “Oggi ho capito il blues”.

p.s. Un grazie alla preziosa organizzazione: VignaPR e Good Vibrations Entertainment, nell’ambito di “Trieste Estate 2025” e “Trieste calling the boss”.

