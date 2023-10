“Family Reunion”: le foto e la scaletta dei BLINK-182 in concerto a Bologna

Foto di Andrea Ripamonti

Serata speciale in quel di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna: non solo per l’unica data italiana dei Blink-182 tornati dal vivo con la formazione originale, ma anche perché la band californiana ha regalato ai fan italiani l’anteprima assoluta del nuovo singolo Dance With Me e della ballata One More Time tratte dall’ album in uscita il prossimo 20 ottobre.

Il concerto è stato un’esplosione di energia e nostalgia che ha catturato il cuore dei fan, trasportandoci indietro nel tempo e facendo vibrare l’intero palazzetto.

La serata è iniziata con una scarica elettrica fin dal primo momento in cui la band è salita sul palco. Mark Hoppus, Travis Barker e Tom DeLonge hanno dimostrato, dopo tanti anni di assenza, di aver mantenuto intatta la loro chimica e il loro carisma, realizzando quella magia che il trio ha sempre portato sul palco nel corso degli anni.

L’Unipol Arena è diventato il palcoscenico di un viaggio emozionante attraverso la carriera della band, con un mix di classici intramontabili e brani più recenti tratti dal nuovo album “One More Time…“.

Il disco (prodotto dal batterista Travis Barker) segna anche il ritorno del chitarrista / cantante Tom DeLonge , che riunisce la loro formazione più famosa per la prima volta dopo sette anni. La diagnosi del cancro al bassista / cantante Mark Hoppus ha riconciliato le loro differenze, permettendo alla band di riavvicinarsi e cancellare le divergenze del passato, tornando a lavorare insieme per questo nono disco.

Da sottolineare, anche se oramai sembra scontato, è stata l’incredibile performance di Travis Barker alla batteria, che ha dato prova ancora una volta di essere uno dei migliori nella sua categoria. I suoi assoli e la sua energia incalzante hanno aggiunto un livello di intensità al concerto, mantenendo il pubblico con il fiato sospeso.

La parte finale della scaletta è stata energia pura, la band ha inanellato tutti i successi iconici degli anni ’90 e ’00, tra cui “All the Small Things”, “What’s My Age Again?”, “Dammit” e la toccante “Adam’s Song“. Sulle note di quest’ultima, Mark ha ricordato il periodo difficile della sua malattia e il pubblico di Bologna ha risposto con entusiasmo, cantando a pieni polmoni ogni parola e creando un’atmosfera contagiosa di gioia e nostalgia che ha fatto tornare tutti quanti all’adolescenza a cui ogni canzone di questo iconico gruppo ha fatto da colonna sonora.

Con oltre 30 anni di carriera la band ha dimostrato di mantenere il proprio status di icona pop-punk, regalando ai fan una serata indimenticabile e confermando il motivo per cui sono considerati una delle band più amate del genere.

Ad aprire il concerto sono stati i The Story So Far, gruppo pop punk statunitense che abbiamo immortalato qualche giorno fa in concerto alla Santeria Toscana di Milano.

Clicca qui per vedere le foto dei Blink-182 in concerto a Bologna oppure sfoglia la gallery qui sotto

BLINK-182 – la scaletta del concerto di Bologna

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Man Overboard

Feeling This

Violence

Up All Night

Dysentery Gary

Dumpweed

MORE THAN YOU KNOW

EDGING

DANCE WITH ME (Live debut)

Aliens Exist

Happy Holidays, You Bastard (with the lights off and fire)

Happy Holidays, You Bastard (faster version with fire)

Stay Together for the Kids

Always

Down

Bored to Death

I Miss You

Adam’s Song

Ghost on the Dance Floor

What’s My Age Again?

First Date (with Ramones’ “Pinhead” and “Blitzkrieg Bop” intro)

All the Small Things

Dammit

Encore:

ONE MORE TIME (Live debut)