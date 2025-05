ERIC CLAPTON a Milano: l’arte di suonare il blues, il tempo e l’urgenza di pace.

Articolo di Serena Lotti

La seconda data milanese del tour di Eric Clapton si apre con qualche minuto di anticipo, come era capitato la sera precedente. Niente fronzoli, la classe di Slowhand la riesci a percepire nella composizione chimica dell’aria, nelle vibrazioni e nei movimenti delle cose, nelle atmosfere rarefatte e sognanti che riesce a creare solo affacciandosi sul palco. Clapton sale in scena con la consueta discrezione che lo contraddistingue, abito blu, passo tranquillo, imbraccia la chitarra, partono le prime note di una versione iper energica di White Room. Il Forum respira, le persone si accendono all’unisono e capiamo così di trovarci all’inizio di un viaggio che sta per attraversare oltre mezzo secolo di storia del rock e del blues.

Dopo una stupenda versione di uno pezzi pù rappresentativi dei Cream, torna sulle sue radici di genere blues/jazz con performance lunghissime e memorabili di I’m Your Hooch Coochie Man, Sunshine of Your Love, Key to the Highway e Nobody Knows When You’re Down and Out.

La scaletta in 3 set spazia tra brani iconici dei Cream, capolavori del repertorio solista, e pezzi granitici del blues più autentico, con tributi a Willie Dixon, Jimmy Cox, Bo Diddley tra gli altri.

Ed è qui, nel set acustico, che il palco si fa idealmente piccolo, quasi fosse lo stage di un piccolo jazz club di New York, i suoni si fanno morbidi e liquidi e Clapton mostra il suo lato più crepuscolare e lirico. Nobody Knows You When You’re Down and Out, Golden Ring e Can’t Find My Way Home ci fanno letteralmente sciogliere sulle sedie.

Eric Clapton in concerto all’Unipol Forum di Milano, il 27 e 28 Maggio 2025

Chiude il set la struggente Tears in Heaven dedicata al figlio Conor, scomparso tragicamente a quattro anni nel 1991. E qui, si piange.

Una chitarra che parla più di mille parole si potrebbe dire molto semplicisticamente. Ma è esattamente così che andranno le cose. Ed è nella terza parte del live, quella che riporta l’elettricità sul palco, che Clapton cambia chitarra. Se c’è qualcuno che può rubare la scena a Slowhand lo è stata certamente la sua Stratocaster dipinta coi colori della Palestina, che sorregge parte della narrativa di tutta la serata: la silenziosa protesta di Clapton contro i crimini di guerra a Gaza. L’artista sceglie la strada del gesto simbolico, coerente, silenzioso ma eloquente. Potentissimo,

Non è la prima volta che l’artista inglese esprime la propria vicinanza alla causa palestinese: nel 2023 durante il Lucca Summer Festival, si era presentato sul palco con una chitarra dai colori palestinesi e aveva suonato Prayer for a Child, dedicato ai bambini vittime del conflitto a Gaza. In quell’occasione, Slowhand aveva scelto di destinare i proventi del brano a iniziative umanitarie.

Nel set elettrico memorabili le versioni estese di Old Love e Cocaine dove Tim Carmon all’organo e Chris Stainton alle tastiere ci regalano dei virtuosisimi improvvisati che sono pura goduria, al limite dello psichedelico. Prima che la band scompaia trascinandosi dietro anche una bandiera della Sardegna, Before You Accuse Me di Bo Diddley conclude una serata fantastica.

Grandi assenti i brani Layla del 1970 brano blues rock che Clapton ha registrato con Derek and the Dominos e Wonderful Tonight storico pezzo da novanta del 1977.

Il live ha visto un’organizzazione scenica essenziale con una scenografia composta da cinque grandi light box e sei schermi ad alta definizione, il mood era quello di una sobrietà austera ma nello stesso tempo intima, raccolta.

In novanta minuti abbiamo visto la chitarra di Clapton trasformarsi in un’estensione del suo pensiero e del suo corpo, un set di 90 minuti che è un’onesta retrospettiva della sua storia di artista e di uomo: a 80 suonati Clapton ricorda a tutti di come non abbia cercato di essere altro che se stesso. La sua potenza stilistica sta proprio in questa coerenza granitica, nella fedeltà assoluta alla propria visione della musica. La sua carriera è stata un continuo ritorno alle origini, al blues più puro, come una forma di trascendenza personale. Ed è quello che abbiamo visto ieri sera.

Una masterclass di blues rock, ripercorrendo senza ostentazioni ma con artigianalità e mestiere i momenti salienti della sua carriera, tra standard del blues e pietre miliari firmate Cream, Derek and the Dominos e non solo.

Clapton ci ha raccontato come la musica può trasformarsi in storia, elevarsi, raccontare il tempo che passa. Ci ha spiegato, senza dircelo, che il suono può essere anche silenzio, un silenzio assordante, di quelli che fanno rumore dentro. A lui è bastata una chitarra a tre colori e nessuna parola per dire tutto quello che c’è da dire. E la musica ha fatto il resto.

ERIC CLAPTON: la scaletta del concerto di Milano

White Room (Cream song)

Key to the Highway (Charles Segar cover)

I’m Your Hoochie Coochie Man (Willie Dixon cover)

Sunshine of Your Love (Cream song)

Kind Hearted Woman Blues (Robert Johnson cover)

Nobody Knows You When You’re Down and Out (Jimmy Cox cover)

Golden Ring

Can’t Find My Way Home (Blind Faith song)

Tears in Heaven

Badge (Cream song)

Old Love

Cross Road Blues (Robert Johnson cover)

Little Queen of Spades (Robert Johnson cover)

Cocaine (J.J. Cale cover)

ENCORE

Before You Accuse Me