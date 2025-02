EMMA NOLDE + Palomar: le foto del concerto al Druso di Bergamo

Foto di Andrea Ripamonti

Dopo un lunghissimo tour estivo che ha visto Emma Nolde impegnata sui palchi dei festival italiani con un set in solo l’artista torna in tour in full band, nei club, con un nuovo spettacolo ed una nuova scenografia.

Il tour accompagnerà quella che sarà la nuova produzione musicale di Emma, nei prossimi mesi infatti arriveranno delle nuove canzoni. Non perdetevi lo straordinario live di una tra le nuove voci più interessanti della musica italiana.

Leggi anche “Il fenomeno di EMMA NOLDE” e guarda la foto anche della data di Milano “EMMA NOLDE: le foto della data di Milano“

Chi è Emma Nolde

Emma Nolde nasce in Toscana nell’anno 2000. Il suo disco d’esordio “Toccaterra”, finalista al Premio Tenco come Opera Prima, è stato acclamato dalla critica come un esordio tra i più sorprendenti e promettenti degli ultimi tempi, riconoscendo in Emma una delle voci del futuro della musica italiana.

Dopo un lunghissimo tour, a novembre 2021 collabora con Generic Animal nel singolo “un mazzo di chiavi, un ombrello lì in mezzo” e nel 2022 con i Zen Circus in “Il diavolo è un bambino”. Sempre nel 2022 pubblica il suo secondo album “Dormi”, preceduto dai singoli “Respiro” e “La stessa parte della luna”, entrambi co-prodotti da Francesco Motta che ha lavorato con Emma alla produzione di tutto il disco. Seguono due anni di intensa attività live e in studio, in cui l’artista ha potuto osservare, assorbire e prepararsi al suo nuovo album. Nel 2024 arriva infatti la firma con Carosello Records e pubblica il singolo “Mai fermi”.

Si aggiungono a breve distanza la collaborazione con Levante per il decennale dell’album “Manuale distruzione” nel brano “Nuvola”, un tour di numerose date in giro per tutta Italia con tappa anche in Francia e Belgio, la partecipazione all’Uno Maggio Taranto e alcuni opening di rilievo tra cui l’apertura a Fabi Gazzè Silvestri al Circo Massimo di Roma, a Dente al Castello Sforzesco di Milano e alla data di chiusura tour dei Subsonica al Circolo Magnolia (Milano).

Pubblica inoltre i singoli “Tuttoscorre” e “Pianopiano!” con i quali viene scelta da Spotify come volto del programma internazionale GLOW. Venerdì 8 novembre pubblica il suo terzo album “NUOVOSPAZIOTEMPO” (Carosello Records).

Clicca qui per vedere le foto di Emma Nolde a Bergamo (o sfoglia la gallery qui sotto).

EMMA NOLDE: la scaletta del concerto di Bergamo

Intro

Pianopiano!

Storia di un bacio

Resta

Universo parallelo

Sorrisi viola

Voci stonate

Respiro

Tuttoscorre

Berlino

Punto di domanda

Dormi

Te ne sei andata per ballare

Sfiorare

Mai fermi

Sirene

Sempre la stessa storia

Toccaterra

Sconosciuti

Nero ardesia