ELUVEITIE + Infected Rain + Ad Infinitum: foto del concerto al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda

Foto di Luna La Chimia

Gli Eluveitie, gli Elvetici più famosi di sempre nella scena folk metal, si sono esibiti ieri sera al Live Music Club di Trezzo Sull’Adda.

“Ànv Rising – Europe Pt 1” – Il Tour Nei Club

La band svizzera, con questa serie di date lungo i primi mesi del 2025, festeggia l’uscita del nuovo album.

Infatti il nome del Tour prende spunto dal titolo dell’album, in uscita il prossimo 25 Aprile, “Ànv”.



Capitanati dallo storico leader, Chrigel Glanzmann, gli Eluveitie hanno regalato al pubblico del Live non solo i brani più famosi e iconici come “A Rose To Epona”, “Call Of The Mountains”, “Slanias Song” e “King”, ma anche alcuni brani che saranno presenti nel loro nuovo lavoro discografico.

Tra i brani presentati ieri sera: “Premonition”, “The Prodigal Ones” e “Ànv”, la canzone che da il titolo all’album.

La “notte di festa”, per citare quanto dichiarato dal frontman in occasione dell’ annuncio del nuovo tour, ha avuto solo una piccola nota malinconica quando Matteo Sisti, prima che “Inis Mona” venisse suonata a chiusura del concerto, ha preso in mano il microfono per salutare e ringraziare tutti i fan della band dal momento che questo sarà per lui l’ultimo tour con gli Eluveitie, che lascerà a fine del Tour dopo ben undici anni.

A supportare gli Eluveitie in questo nuovo tour i moldavi Infected Rain, noti per le loro performance potenti ed energiche.

Grazie alla carismatica vocalist Lena Scissorhands, la band ha ottenuto un grande successo con il suo ultimo album, “Time”, che ha mostrato la sua evoluzione e la sua audace sperimentazione in ambito metal.

Ad aprire la serata gli Ad Infinitum, con la voce versatile e molto apprezzata di Melissa Bonny.

Infatti la band si è rapidamente guadagnata un seguito grazie al suo sofisticato sound metal moderno, come evidenziato anche nel recente album “Chapter III: Downfall”.

Clicca qui per vedere le foto del concerto degli Eluveitie a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELUVEITIE – La Scaletta Del Concerto Di Milano



Helvetios

Ategnatos

Tarvos

The Prodigal Ones

Exile Of The Gods

Slanias Song

A Rose For Epona

Epona

Ànv

Aidus

Deathwalker

The Call Of The Mountains

Ambiramus

Havoc

King

Premonition

Inis Mona