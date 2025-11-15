ELODIE: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia
Elodie, la nota cantautrice e attrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.
“Elodie Show 2025” – Il Tour nei Palasport
Il nuovo tour di Elodie è uno spettacolo dall’impronta internazionale, una produzione che fonde musica e arti performative ispirandosi agli archetipi femminili dell’album “Mi Ami, Mi Odi”, uscito lo scorso maggio.
Per questo imponente show la direzione creativa e la regia sono firmate da Laccio.
Il concerto è un’esperienza totale, sensoriale e performativa.
Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti: Audace, Galattica, Erotica e il gran finale con Magnetica.
Ognuno di questi si apre con Elodie in voice over che interpreta un monologo scritto ad hoc, pensato per introdurre il tema portante di ciò che sta per accadere sul palco.
Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elodie a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).
ELODIE: La Scaletta del Concerto di Firenze
Blocco Intro
Intro/ Bagno A Mezzanotte
Black Nirvana
Guaranà/ Hang Up/ I Feel Love
Ok Respira
Blocco Audace
Intro/ Odio Amore Chimico/ 1 Ora/ Di Nuovo
Mi Ami Mi Odi
Cuore Nero
Anche Stasera
Yakuza
La Coda Del Diavolo
Blocco Galattica
Andromeda
Vertigine
Niente Canzoni D’Amore
Pensare Male
Feeling
Blocco Erotica
Pop Porno
Red Light
Ascendente
Elle
Strobo
Euforia
Lontano Da Qui
A Fari Spenti
Blocco Magnetica
Tutta colpa mia
Due
Dimenticarsi alle 7
Hold On / Pazza musica
Ciclone
Margarita