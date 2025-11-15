ELODIE: foto e scaletta del concerto al Nelson Mandela Forum di Firenze

Foto di Luna La Chimia

Elodie, la nota cantautrice e attrice italiana, si è esibita ieri sera al Nelson Mandela Forum di Firenze.

“Elodie Show 2025” – Il Tour nei Palasport

Il nuovo tour di Elodie è uno spettacolo dall’impronta internazionale, una produzione che fonde musica e arti performative ispirandosi agli archetipi femminili dell’album “Mi Ami, Mi Odi”, uscito lo scorso maggio.

Per questo imponente show la direzione creativa e la regia sono firmate da Laccio.

Il concerto è un’esperienza totale, sensoriale e performativa.

Un racconto visivo e musicale suddiviso in quattro atti: Audace, Galattica, Erotica e il gran finale con Magnetica.

Ognuno di questi si apre con Elodie in voice over che interpreta un monologo scritto ad hoc, pensato per introdurre il tema portante di ciò che sta per accadere sul palco.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Elodie a Firenze (o sfoglia la gallery qui sotto).

ELODIE: La Scaletta del Concerto di Firenze

Blocco Intro

Intro/ Bagno A Mezzanotte

Black Nirvana

Guaranà/ Hang Up/ I Feel Love

Ok Respira

Blocco Audace

Intro/ Odio Amore Chimico/ 1 Ora/ Di Nuovo

Mi Ami Mi Odi

Cuore Nero

Anche Stasera

Yakuza

La Coda Del Diavolo

Blocco Galattica

Andromeda

Vertigine

Niente Canzoni D’Amore

Pensare Male

Feeling

Blocco Erotica

Pop Porno

Red Light

Ascendente

Elle

Strobo

Euforia

Lontano Da Qui

A Fari Spenti

Blocco Magnetica

Tutta colpa mia

Due

Dimenticarsi alle 7

Hold On / Pazza musica

Ciclone

Margarita