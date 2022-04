EGREEN e DJ SHOCCA: le foto del concerto al Tunnel Club di Milano

Foto di Lara Bordoni

Egreen torna dal vivo con tre show speciali insieme al leggendario DJ Shocca per presentare il suo ultimo album “NICOLÁS”, l’instant classic uscito venerdì 25 febbraio da indipendente. Spalla a spalla uno dei migliori performer con un microfono in mano su un palco e un DJ che ha scritto la storia di questo genere in Italia, Egreen e DJ Shocca porteranno live uno spettacolo imperdibile a MILANO, BOLOGNA E TREVISO a partire dal 3 aprile. Non solo i brani contenuti nel disco appena uscito, Egreen nelle tre date che segneranno il suo ritorno su un palco porterà anche i suoi classici, alcuni dei quali firmati proprio da DJ Shocca alla produzione. Il mini tour non poteva che iniziare da quella che da qualche anno è la sua casa, Milano, con appuntamento al 3 aprile al Tunnel Club per proseguire poi il 15 aprile al Freakout Club di Bologna e in chiusura al New Age di Treviso l’8 maggio. “NICOLÁS” è il nuovo album di Egreen, il suo lavoro più intimo e personale, composto da quindici tracce senza featuring e con le produzioni affidate a beatmaker presenti da tempo nella sua carriera. Nell’album oltre a Fid Mella, già autore della strumentale del singolo “Incubi”, ci sono anche DJ Shocca, Big Joe, Zonta, Seife, Wokem Bemo, Neazy Nez e Cope. L’album arriva a distanza di due anni dalla precedente release ufficiale ed è stato anticipato dal sorprendente singolo “INCUBI”, un brano autobiografico di dieci minuti prodotto da Fid Mella che ha raccolto i pareri positivi di fan e stampa nell’immediato. Una vita intera dedicata al rap quella di EGREEN che lo ha portato a realizzare venti dischi tra album ufficiali, mixtape, EP e demo, a collaborare con artisti e realtà di ogni genere nell’hip hop e che hanno inciso in maniere indelebile il suo nome nella storia del rap italiano. La carriera del rapper classe ’84 non si discute, punta di diamante dell’underground, Egreen ha realizzato diversi classici, dal suo debutto ufficiale con “Il cuore e la fame” al mixtape fuori da ogni logica di mercato “I Spit Vol.2”, passando per il record italiano di crowdfunding per “Beats & Hate” e l’album in major “Fine primo tempo”. Una discografia granitica a cui il 25 febbraio si è aggiunto un nuovo classico, “Nicolás”.

Clicca qui per vedere le foto dei EGREEN & DJ SHOCCA al Tunnel Club di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).