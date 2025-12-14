Connect with us

EDDA: le foto e la scaletta del concerto all’Arci Bellezza di Milano

Published

Edda concerto all'Arci Bellezza Milano del 12 dicembre 2025
Edda in concerto all'Arci Bellezza di Milano foto di Katarina Dzolic per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑛𝑎𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑒𝑠𝑒 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑒 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑖. 𝐸𝑐𝑐𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑖𝑎 𝑏𝑖𝑜, 𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑖 𝑎𝑣𝑟𝑒𝑖 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑜, 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑎 𝑏𝑢𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒 𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑒.
𝐼𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒 𝑚𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑎 𝑚𝑒. 𝐼𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑢𝑛 “𝐻𝑖𝑡 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑜𝑛𝑡𝑒𝑚𝑝𝑖”, 𝑝𝑜𝑖 𝑖𝑙 𝑁𝑎𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑣𝑒𝑡𝑡𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑈𝑝𝑖𝑚 𝑒 𝑎 12 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑖𝑐𝑎 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑛𝑖𝑛𝑖 𝑐ℎ𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑔𝑙𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑖𝑜 𝑓𝑟𝑎𝑡𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑖 𝑠𝑝𝑎𝑐𝑐𝑜̀ 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑔𝑛𝑜. 𝑃𝑜𝑖 𝑎 14 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑛𝑜 𝑐ℎ𝑖𝑒𝑠𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑐𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎. 𝐴𝑛𝑑𝑎𝑚𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑧𝑖𝑜 𝑒 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑎𝑖 𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑎𝑣𝑒𝑣𝑜 𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑗𝑎𝑐𝑘 𝑑’𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑖𝑡𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑖𝑙 𝑏𝑢𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑒𝑣𝑎. 𝐶𝑜𝑠𝑖̀ 𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑢𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑢𝑠𝑖 𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑜 𝑎𝑖 18 𝑎𝑛𝑛𝑖. 𝐴 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙’𝑒𝑡𝑎̀ 𝑓𝑒𝑐𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝐷𝐻𝐺, 𝑝𝑜𝑖 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑟𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑎𝑙𝑒, 𝑢𝑛 𝑝𝑜’ 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑖 𝑠𝑖 𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 𝑔𝑖𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑖 𝑎 𝑠𝑐𝑢𝑜𝑙𝑎 (𝑢𝑛 𝑖𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑜𝑚𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜). 𝐶𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑟𝑜 𝑓𝑒𝑐𝑖 𝑑𝑒𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑐ℎ𝑖, 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖 𝑒 𝑝𝑜𝑖 𝑎 33 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑓𝑢𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑖𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝐷𝑎𝑚𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑡𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖. 𝑉𝑒𝑛𝑛𝑖 𝑟𝑖𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑛 𝑠𝑜 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒 𝑟𝑖𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎, ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑠𝑢 𝑊𝑖𝑘𝑖𝑝𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑙 2009, 𝑎𝑑𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑠𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑛𝑒𝑙 2025 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑜 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑖 𝑐ℎ𝑖𝑎𝑚𝑎 𝑀𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑐ℎ𝑒.

OPENING ACT: ANDROGYNUS

Gabriele Bernabò in arte Androgynus, è cantautore e polistrumentista. Dopo l’album “L’Eterno è solo un Attimo”, la vittoria del premio del pubblico a Musicultura, la finale al Premio Buscaglione e l’approdo alle Last Call di X Factor Italia – torna con “Girotondo”, il primo singolo estratto dal suo nuovo EP. Un invito semplice e radicale: smettere di trattenere, stare nel movimento, riconoscere l’unità degli opposti e, mentre il mondo continua a girare, accorgersi che il necessario era già qui.

Clicca qui per vedere le foto di Edda all’Arci Bellezza o sfoglia la gallery qui sotto

Edda

EDDA: la scaletta del concerto all’Arci Bellezza

  1. Angioletto
  2. Giorni di gloria
  3. Coniglio rosa
  4. Dixan
  5. Mucca Rossa
  6. Pater
  7. Organza
  8. 5 meno
  9. Family Day
  10. Lia
  11. Io e Te
  12. Stellina
  13. Macchia
  14. Spaziale
  15. Zigulì
  16. Dormi e Vieni
  17. Benedicimi
