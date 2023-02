Eagle Eye Cherry in concerto a Milano

Foto di Roberto Finizio

A Milano l’unica data unica italiana di Eagle-Eye Cherry: il cantautore svedese si è esibito con la sua band ieri 21 febbraio a Milano in Santeria Toscana 31.

Oltre a regalare ai fan l’esibizione di alcuni suoi evergreen, fra cui “Save Tonight” – che proprio quest’anno compie 25 anni – l’artista ha portato sul palco i nuovi brani dell’album uscito lo scorso ottobre “Back on Track”.

Eagle-Eye Cherry ha annunciato il suo world tour insieme all’uscita del sesto album in studio, “Back on Track”, del 7 ottobre 2022, raccontandoci in un’intervista di qualche giorno fa: ” Questo disco rappresenta il tornare sulla giusta strada. Ho preso una pausa molto lunga dal mondo della musica e non ero nemmeno sicuro di tornare. Pensavo di lavorare di più dietro le quinte come autore e produttore. Ma mi mancava troppo l’esperienza dal vivo… volevo tornare in tour. Ho scritto un album con canzoni fatte per essere suonate. Quando le ascolti dal vivo, capisci di cosa sto parlando.”

Eagle-Eye Cherry in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Roberto Finizio per www.rockon.it

La pausa dovuta alla pandemia ha lasciato il tempo e lo spazio ad Eagle-Eye per realizzare quanto gli mancasse suonare nella dimensione live, e vedendolo salire sul palco era chiaro non era cambiato dal 1997, anno dell’uscita dell’album di debutto “Desireless“, che includeva il singolo di successo mondiale “SaveTonight” riprodotta in streaming oltre 500 milioni di volte e ancora oggi suonata dalle radio di tutto il mondo. “Ho scritto “Save Tonight” un pomeriggio. Quando ho creato il ritornello, ho subito capito che fosse una buona canzone, ma non avevo idea di aver scritto un successo. L’ironia è che la canzone parla di dover andarsene e lasciare alle spalle la persona amata. Quando “Save Tonight” è diventata un successo, la mia vita è diventata come la canzone, viaggiavo costantemente e lasciavo la mia ragazza alle spalle.”

Eagle-Eye Cherry in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Roberto Finizio per www.rockon.it

Un ritorno positivo per Eagle-Eye Cherry, anche se queste nuove canzoni potrebbero non avere lo stesso impatto dei brani più old school, sono state sicuramente accolte da tutti i fan del pop contemporaneo, sincero e ben composto come la scuola svedese può offrire.

Ad aprire il concerto Lazzaro, cantautore pugliese d’origine e milanese d’adozione, oltre che cantante, pianista, autore, con alcuni dei brani che anticipano l’uscita del suo album d’esordio tra cui i singoli di debutto “Resta qua” e “Senza sapore”.

Eagle-Eye Cherry in concerto alla Santeria Toscana 31 di Milano foto di Roberto Finizio per www.rockon.it

Clicca qui per vedere le foto di EAGLE EYE CHERRY in concerto a Milano o sfoglia la gallery qui sotto

EAGLE EYE CHERRY: la scaletta del concerto in Santeria Milano

Back on Track

Don’t Give Up

I Like It

Death Defied by Will

Falling in Love Again

Thinking About You

Streets of You

Hit and Run

How Come

Been Here Once Before

Shine a Light

Feels So Right

First to Fall

One of Those Days

Are You Still Having Fun?

Encore:

Rising Sun

Save Tonight