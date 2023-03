DUNE RATS: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Federico Buonanno

DUNE RATS dal vivo ieri sera al CIRCOLO MAGNOLIA di Milano.

Punk frizzante direttamente dall’Australia, i Dune Rats non hanno bisogno di presentazioni.

Hanno calcato i palchi di tutto il mondo con il loro sound leggero ed energico rendendo ogni concerto una grande festa.

Clicca qui per vedere le foto dei Dune Rats in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

DUNE RATS: la scaletta del concerto di Milano

LTD

Six Pack

Superman

Red Light Green Light

Scott Green

Too Tough Terry

Melted Into Two

Space Cadet

Pamela Aniston

What A Memorable Night

No Plans

UP

Dalai Lama, Big Banana, Marijuana

Am I Ever Gonna See Your Face Again? (The Angels cover)

Bullshit

Beers, Bongs and Bullshit