DROPKICK MURPHYS + Pennywise: guarda le foto del concerto di Jesolo (Venezia)

Foto di Cesare Veronesi

Il meglio del punk internazionale di scena ieri sera al Palazzo del Turismo di Jesolo, con star della serata la band simbolo del celtic punk mondiale: i Dropkick Murphys.

La musica è cominciata già alle 19.45 con il set di Jesse Ahern, cantautore e one man band anch’egli originario di Boston. Alle 20.25 è stata la volta degli australiani The Rumjacks, band folk punk di Sidney. L’evento è entrato nel vivo alle 21.15 con l’esibizione dei leggendari Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore punk mondiale.

Alle 22.30 è il momento dei Dropkick Murphys, gruppo nato a Boston nel 1996 e divenuto famoso in tutto il mondo grazie a un sound dai chiari rimandi irlandesi e scozzesi e a esibizioni live molto coinvolgenti. Come sempre la band ci regala live scatenati e unici, capaci di far ballare, pensare e commuovere con l’allegria e la potenza della propria musica.

Questo nuovo tour serve a presentare dal vivo il loro ultimo disco “This Machine Still Kills Fascists”, uscito lo scorso 30 settembre per Pias/Dummy Luck Music. L’album, scritto su testi inediti di Woody Guthrie – musicista, cantautore, scrittore, folklorista e attivista statunitense scomparso nel 1967 – è stato anticipato dai due singoli “Two 6’s Upside Down” e “Ten Times More”. Il fondatore della band, Ken Casey, ha spiegato: “Il progetto ha richiesto molto tempo. Nora Guthrie pensa che a suo padre Woody gli sarebbe piaciuto da matti, che eravamo in qualche modo spiriti affini, per così dire, il che per noi è stato un grande onore.”

Clicca qui per vedere le foto dei Dropkick Murphys + Pennywise in concerto a Jesolo o sfoglia la gallery qui sotto

Fra i prossimi concerti al Palazzo del Turismo di Jesolo troviamo quelli di Queen Extravaganza (21 marzo), Steve Vai (8 aprile), Eros Ramazzotti (28 aprile) e Sum 41 (10 giugno).

