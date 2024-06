COUNTERPARTS + Despite Exile + If I Die Today: le foto e la scaletta del concerto al Legend di Milano

Foto di Giorgia De Dato



Sono finalmente tornati in Italia i Counterparts, la band melodic hardcore canadese capitanata da Brendan Murphy. L’attesa è stata ripagata nei migliore dei modi. Durante il concerto, i Counterparts hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di calpestare i cuori del pubblico, trasmettendo intense emozioni grazie ad uno stile compositivo che li conferma ancora una volta come uno dei fenomeni core più impellenti e sbalorditivi degli ultimi quindici anni.



La serata è stata aperta dagli If I Die Today, band italiana che ha saputo subito catturare l’attenzione del pubblico con il loro hardcore melodico. A seguire, sono saliti sul palco i Despite Exile, anche loro italiani, noti per il loro sound potente e performance energiche. Con la loro miscela di metalcore e deathcore, hanno continuato a scaldare il pubblico.

La serata milanese sarà seguita da quella del 12 al The Factory di Verona.

Clicca qui per vedere le foto dei Counterparts a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

COUNTERPARTS: la scaletta del concerto al Legend di Milano

Love Me

Bound to the Burn

Choke

No Servant of Mine

What Mirrors Might Reflect

Your Own Knife

Unwavering Vow

Wings of Nightmares

Sworn to Silence

Paradise and Plague

Monument

Whispers of Your Death

DESPITE EXILE: la scaletta del concerto al Legend di Milano

Disrupt

Custodian

Scepter

Sunder

Glimmer

Torch

Venom

Deviant

Absent

IF I DIE TODAY: la scaletta del concerto al Legend di Milano

First Day

Jesus

Adams

Places

White Noise

Vincent/Light of My Heart

Autumn

Void

Darkness

Life

Cursed

Elysabeth

Ashes