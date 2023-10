CORY HENRY & THE FUNK APOSTLES: manuale di una conversione totale al funk

Articolo di Philip Grasselli | Foto di Andrea Ripamonti

Lo ammetto senza nessuno scrupolo: in questo preciso istante sto facendo molta fatica a canalizzare l’adrenalina e l’entusiasmo che ho avuto nel vedere il live di Cory Henry al Fabrique.

Partiamo dal contesto: siamo in pieno periodo di JazzMi, la rassegna jazz che pervade la città di Milano dal 12 ottobre al 5 novembre. Se vogliamo aggiungere una chicca di orgoglio italiano, Cory Henry ci annuncia con solennità che questa data inaugura il suo lungo Operation Funk International Tour, che spazierà anche tra Germania, Olanda, Svezia, Repubblica Ceca, Regno Unito, Ungheria e Serbia.

Una volta entrati nella venue, la prima cosa che colpisce è il quantitativo di persone giovani che hanno deciso di trascorrere la serata lungi da una partita di Champions League molto sentita a Milano (e di cui chiuderò subito parentesi): il riscaldamento vocale con il canto all’unisono di Stand By Me di Ben E. King e il synth-funk anni ’80 dominato dai Roland Jupiter e dall’organo Hammond fanno istantaneamente crollare qualunque divario generazionale.

A tal proposito, mi frappongo in primissima fila tra ventenni e questo signore legnanese, Bruno, ex tecnico luci, che tra pochi mesi compirà 70 anni e, da bustocco quale sono stato per 25 anni, decido di attaccare bottone: è venuto a conoscenza di Cory Henry tramite gli Snarky Puppy ad Amsterdam e sta aspettando da parecchio tempo di vederlo in azione in Italia con i The Funk Apostles. Solo ora lo capisco fino in fondo.

Il mantra della serata è sempre e solo uno: Cory Henry che urla “How many bodies?” e il pubblico che risponde “Everybody!”. È notevole il coinvolgimento delle persone: da interazioni di questo tipo, a lunghe e impegnative frasi musicali ripetute in coro come fossimo in un concerto di Jacob Collier. Ma soprattutto si danzava a ritmo di una batteria Pearl clamorosa, quella di TaRon Lockett, di un virtuoso basso Fodera a cinque corde di Sharay Reed, di un carismatico synth Prophet di Nicholas Semrad per completare i The Funk Apostles, si cantava con il coro gospel: insomma, è un tripudio di suoni e sensazioni che sono davvero difficili da mettere nero su bianco, che dimostra nuovamente quanto la musica abbia un potere unificante (“In this war period, in which they’re forcing to divide each other, music unifies, brings us together” afferma Cory Henry a fine bis).

Si parte con la musica, dal repertorio proveniente dall’album Best of Me del 2021 (Waterfall), Something to Say del 2020 (Happy Days, Icarus), dopodiché ci si focalizza sull’album su cui si basa il tour, Operation Funk: qui i BPM salgono, il funk si fa sempre più incalzante, letteralmente nessuno stava fermo, una gara intensa di assoli tra batteria, basso, Hammond, synth e cori. La qualità tecnica delle linee melodiche e ritmiche è sublime: tutto si intreccia in un conglomerato che effettivamente, ragionando tra un brano ed un altro, ti fa arrivare al motivo per cui Cory Henry abbia vinto tre Grammy Awards con gli Snarky Puppy. L’apoteosi arriva con The Line e Holy Ghost, con il pubblico che fremeva nel battere le mani sul due e sul quattro (regola di platino, nemmeno d’oro, per qualunque concerto: chi batte sull’uno e sul tre, per favore, fuori!) mentre si danzava e si controcantavano le melodie.

In poche parole, possiamo riassumere questo live così: una festa di armonie, melodie e ritmi.

Ma non finisce qui. Dopo essere uscito dalla struttura, al di là di aver beccato persone che non vedevo da mesi o anni (ancora non mi capacito di queste coincidenze nonsense, tipo il già citato Bruno, il signore che ha vissuto nella via di Legnano nello stesso periodo dove ha vissuto mio papà per 30 anni della sua vita), Cory Henry e la sua band escono per mangiare dai venditori ambulanti di fronte al Fabrique, chiacchierando molto volentieri con i fan e con le persone che li fermavano.

A questo punto non potevo esimermi dal porre una domanda secca a Cory Henry.

P: Hi Cory, you’ve been impressive! Will you mind describing this live in just three… well, even one word? (Ciao Cory, siete stati davvero immensi! Come descriveresti questo live in tre… o meglio, in una sola parola?)

C: Hmm… good! (Beh, bene!)

Ci fissiamo per due secondi per capire quanto “good” davvero fosse.

P: Good good? (Ma bene bene?)

C: Oh yeah, it was a very good start of our tour! (Oh, sì, è stato davvero un bell’inizio di tour!)

Ci diamo il cinque, mi autografa la scaletta e si mette a programmare l’afterparty con i compagni. Io, nel frattempo, avrei voluto avere ancora il 5% delle energie residue che aveva Cory, ma la fame ha vinto su tutto. Però, sì, è andata bene e si vede.

Clicca qui per vedere le foto di Cody Henry in concerto a Milano (o scorri la gallery qui sotto)

CODY HENRY – La scaletta del concerto di Milano

Waterfall

Happy Days

Icarus

Something New

Ecstasy

The Line

Holy Ghost

Rise

Dedicated