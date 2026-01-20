Claudia Cantisani conquista il Blue Note di Milano: un sold out nel segno del jazz e dell’eleganza

Il concerto di Claudia Cantisani al Blue Note di Milano si è svolto difronte a un parterre completamente sold out, un risultato di grande rilievo considerando la fama e il prestigio internazionale della venue. Fare il tutto esaurito al Blue Note rappresenta una rinomanza particolare per qualsiasi artista, e la serata ne è stata una conferma evidente: il locale era letteralmente strapieno, con un pubblico presente e partecipe.

ll live è iniziato puntualmente alle 20:30 e al momento dell’uscita di Claudia Cantisani, l’artista è stata accolta con un vero e proprio boato: una platea composta interamente da fan, intervenuti per questa grande occasione.Visibilmente emozionata di fronte a un Blue Note così gremito, Cantisani ha dato il via a un concerto intenso e curato nei minimi dettagli. Sul palco una formazione solida e raffinata: Felice Del Vecchio al pianoforte, Tony Arco alla batteria, Caterina Crucitti al basso e una sezione fiati composta da Moreno Falciani (sax, flauto e clarinetto), Matteo Vertua alla tromba e Andrea Andreoli al trombone. A completare e arricchire il suono, Antonello Fiamma alla chitarra, con la partecipazione speciale di Mimmo Cappuccio come special guest alla chitarra.

Claudia Cantisani | Foto Antonio Occhiuto

ll concerto ha ripercorso il meglio del repertorio dell’artista. Durante la serata Claudia Cantisani ha presentato il nuovo singolo “L’Uomo del Sì”, brano pubblicato due mesi fa in duetto con Petra Magoni, e ha annunciato una nuova collaborazione con Sergio Caputo, presentando in anteprima “Quando sei via” con testo di Sergio Caputo e al pianoforte un giovane Marco Pizzicara.

Tra i brani eseguiti anche “Macchie d’inchiostro”, firmata da Carla Vistarini, oltre a numerosi pezzi storici del suo repertorio.Fra i cavalli di battaglia non sono mancati “L’affare di famiglia” e “Un paradiso del jazz”, mentre il concerto si è concluso con “l mestieri impossibili”, accolto da un lungo e caloroso applauso. Uno dei momenti più intensi della serata è stato l’omaggio a Mina con “Non credere”, eseguito come bis in versione solo piano e voce insieme a Felice Del Vecchio: un’esecuzione essenziale, intima, capace di creare un’atmosfera da pelle d’oca.

Dal punto di vista musicale, il live si è mosso principalmente tra jazz e swing, ma la cifra stilistica di Claudia Cantisani va ben oltre le etichette. Nella sua interpretazione emerge con forza un’anima soul, accompagnata da influenze pop e da ballad intime e profonde. È un jazz raffinato ma allo stesso tempo alla portata di tutti, capace di coinvolgere un pubblico eterogeneo senza rinunciare alla qualità.

Claudia Cantisani | Foto Antonio Occhiuto

Sul palco Claudia dimostra una padronanza scenica notevole, frutto di anni di esperienza live. Sa cosa vuole fare e dove vuole portare il concerto, alternando con grande consapevolezza momenti di grande energia a passaggi più raccolti e profondi. Coinvolge il pubblico, lo fa cantare, e questo avviene in modo naturale perché gran parte degli spettatori la segue da tempo.Colpisce in particolare il suo modo di stare sul palco: pur essendo chiaramente la leader del progetto, non adotta un protagonismo egocentrico tipico di molti frontman. Al contrario, Claudia si immerge completamente nel suono della band, come se la sua voce fosse uno strumento al servizio dell’ensemble. Dirige i lavori con autorevolezza, ma allo stesso tempo si fonde con gli altri musicisti, valorizzando ogni intervento.La scaletta è costruita con grande equilibrio, grazie a un’alternanza studiata di momenti molto intimi – in cui la voce quasi sussurra – e di esplosioni di gioia più ritmate e luminose. Il risultato è un concerto coerente, emozionante e coinvolgente, che conferma Claudia Cantisani come artista completa, consapevole e solida, capace di tenere il palco con forza, eleganza e sensibilità.

Una serata di grande musica al Blue Note di Milano, che ha trovato nella cornice del tutto esaurito la sua consacrazione naturale.