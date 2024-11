CIGARETTES AFTER SEX: la bolla di una dimensione sonora onirica

Articolo di Umberto Scaramozzino

Quando si spengono le luci all’Unipol Forum di Assago, una domanda affiora con naturalezza: ma il palco resterà così spoglio? La grande sfida dei Cigarettes After Sex, nota fin dal principio al loro pubblico e da esso accolta con piacere, è pronta per essere portata a un nuovo livello dal trio di El Paso, Texas. Pur essendo un’intenzione ambiziosa, gioca con la psicologia inversa e con le aspettative. Di fatto, se ti aspetti che il concerto sia soporifero, austero e drammaticamente statico, ogni piccola scintilla fuori script ha il potere di divampare in un incendio inaspettato. Lo sanno bene i Cigarettes, lo sa bene ormai il suo fandom chic.

Andiamo con ordine e partiamo da un palazzetto pieno fino a scoppiare. Il sold out è di quelli veri, che riempiono fino a ogni sedile dell’ultima fila dell’ultimo anello. Quando i Cigarettes suonano la loro nuova “X’s”, title-track dell’ultimo album in studio, il palco presenta solo tre musicisti, perfettamente composti, e un ledwall spento. Nessun pixel si colora alle loro spalle e l’attenzione dev’essere necessariamente uditiva. Ci si concentra sulla suadente linea di basso di Randall Miller, sulla morbida voce di Greg Gonzalez, immobile, che si staglia sullo sfondo come un’ombra cartonata. La domanda iniziale di inasprisce: ma suoneranno in un palazzetto senza alcun supporto visivo? I visual del Fabrique di appena un anno fa torneranno, no?

Cigarettes After Sex in concerto al Fabrique Milano 2023 | foto di Claudia Mazza

Per un attimo è intrigante accarezzare l’ipotesi di una coraggiosissima provocazione e abbandonarsi all’idea che la formazione texana abbia intenzione di nutristi dell’hype febbrile che li ha circondati negli ultimi anni restituendo il meno possibile. C’è qualcosa di così diabolico in questa possibilità che è liberatorio iniziare a sperare che sia davvero così. Quindi un piccolo brivido di disappunto si fa strada quando l’immagine di una grande Luna piena sboccia sullo schermo.

Si scherza: meno male che i Cigarettes After Sex hanno un po’ di elementi ad arricchire le loro atmosfere dream-pop, ma soprattutto meno male che hanno scelto di usarne pochi e ben selezionati, con gusto. Una maggiore dose di intrattenimento rischierebbe di dissolvere l’illusione di cui solo loro sono capaci, mentre non averne per niente sarebbe un mezzo disastro. Questo perché col terzo album in carriera, atteso per ben cinque lunghi anni, i Nostri hanno scelto di consolidare, senza esplorare.

La sensazione dal vivo è quindi quella di una lunga, lunghissima suite che riesce nel suo intento – quello di introdurre in una dimensione sonora onirica, estremamente riconoscibile, che sedimenta – ma rivela anche con grande onestà tutti i limiti di un percorso artistico del genere. A questo punto, forse, aspettarsi qualcosa in più o qualcosa di diverso è inutile e deleterio.

Cigarettes After Sex in concerto al Tempodrom di Berlino 2023 | foto di Pier Paolo Campo

Inutile girarci intorno: è un live che funzionerebbe molto meglio in un piccolo, piccolissimo club. Di quelli in cui il fumo diventa nebbia e la breve durata è assolutamente contemplabile. Alla dimensione attuale, che sia un club da tremila persone o un’arena indoor da più di diecimila, l’effetto “calabrone che non sa di non poter volare ma vola lo stesso” è inevitabile.

Cascate, albe e spettacolari temporali fanno da sfondo ai momenti salienti della serata, tutto rigorosamente in bianco e nero per non infrangere l’architettura del sogno. La mirrorball finale su “Apocalypse” in qualche modo giustifica la presenza in una venue così grande ed è anche la sublimazione della visione dei Cigarettes After Sex, che dopo i primi entusiasmanti anni inizia a scricchiolare sotto il peso della ripetitività e dell’invecchiamento, ma è ancora in grado di ammaliare e regalare una genuina nostalgia, basata su illusioni di seconda mano dalle quali è difficile separarsi. Infatti “Opera House” arriva per rimandare ancora di qualche minuto lo scoppio della bolla dentro alla quale il pubblico milanese fluttua. Lo show è comunque molto breve, ma lascia un bellissimo senso di compiutezza e scongiura la prevedibile noia che incombe.

Ma forse va bene così, almeno finché ci saranno migliaia di volti che abbandonano il Forum con gli occhi ancora sognanti e il sorriso di chi è stato in un luogo mistico con la consapevolezza che gli altri, forse, non capirebbero.

Cigarettes After Sex @ Alcatraz, Milano 2019 | Foto di Oriana Spadaro

CIGARETTES AFTER SEX – la scaletta del concerto di Milano

X’s

You’re All I Want

Dark Vacay

Pistol

Nothing’s Gonna Hurt You Baby

Touch

Falling in Love

Tejano Blue

John Wayne

Cry

Sweet

Sunsetz

Heavenly

K.

Dreaming of You

Apocalypse

Encore:

Opera House