Che VITA BELLISSIMA, MONTEGRO

Articolo di Mariel Sanna

Com’è la vita? Lo chiediamo a Daniele Paolucci, in arte MONTEGRO, artista di origini abruzzesi (per la precisione di Lanciano), che ci ha accolto nella terrazza dell’ultimo piano dell’Hotel Mediteranneo a Roma per presentarci in anteprima il suo primo disco, appunto, Vita Bellissima, uscito questo 24 ottobre (Artist First).

Un piccolo passaggio per ricordarci di chi stiamo parlando.

Cantautore, autore e polistrumentista, Montegro unisce l’anima narrativa della canzone d’autore con sonorità pop e contemporanee. Una cifra che gli è valsa una menzione speciale del Club Tenco per Occhi stanchi, nell’ambito di Musica Contro Le Mafie, una collaborazione con Max Gazzè sul brano Un’altra adolescenza e ha preso forma nell’EP Fare di Meglio (2024), presentato con numerosi live nei principali club italiani.

Veniamo introdotti all’album con un racconto delle sue origini e dei suoi primi passi nel mondo della musica. Dall’incontro fortunato in età adolescenziale con l’artista di fama internazionale Andrea Castelfranato, che lo ha condotto nella scoperta del mondo della chitarra classica, ma non solo; dall’amicizia storica con Antonio di Santo, che ha preso parte alla creazione del disco e ha avuto un ruolo fondamentale nella ricerca del suono, dall’influsso della scena musicale romana di Silvestri, Gazzè, Sinigallia, e dal cantautorato italiano in generale di Pino Daniele, Lucio Dalla, etc.

Tutti influssi ben presenti nell’album, che dal nostro punto di vista, lo hanno aiutato a dare consistenza, tecnica e qualità a questo primo album di esordio.

Il disco racchiude otto tracce dalle sonorità ricche e avvolgenti, capaci di trasportare chi ascolta nelle serate cozy e familiari con gli amici. La voce graffiante di Montegro accompagna in un viaggio emozionale tra le sfumature e i sentimenti della generazione anni ’90, intrecciando groove e nostalgia in modo autentico e riconoscibile.

I pezzi iniziano con degli arpeggi, con finger picking che ti portano subito a muovere il piede per poter seguire col tuo corpo quel ritmo caldo, mediterraneo che ti entra nelle vene. Vita Bellissima è un salto indietro nella Roma degli anni 2010, tra i locali del Pigneto e San Lorenzo, alla ricerca di concerti intimi e indimenticabili; un richiamo sentito ai progetti di cantautorato che hanno segnato l’epoca, dai Tiromancino (soprattutto Grattarti La Schiena) ai grandi successi di Silvestri.

La presentazione ci ha stupito con esecuzioni acustiche dei brani, dove la raffinatezza delle composizioni emergeva nonostante la mancanza degli arrangiamenti completi. In ogni pezzo si percepisce un sound ricercato, curato nei dettagli, che rivela la padronanza chitarristica acquisita da anni di dedizione allo strumento, che va ad unirsi a testi che si immergono nell’universo quotidiano romano, descrivendo con vividezza il disagio sociale e le atmosfere dei quartieri che hanno ispirato l’artista.

“Vita bellissima” è stato anticipato dai singoli “Benedetta malinconia”, “Ci balli su” e dalla title track. Il 6 Novembre a Roma, presso Alcazar ci sarà la presentazione dell’album (e Montegro in full band).

