Canta, urla, ama – Le foto e il racconto del concerto dei Modà a Milano

Dopo lo stop forzato di tre anni, riparte ad inizio maggio il Testa o Croce Tour dei Modà. Capitanati dal frontman Francesco “Kekko” Silvestre, sul palco anche Diego Arrigoni (chitarra elettrica), Stefano Forcella (basso), Enrico Zapparoli (chitarra elettrica e chitarra acustica) e Claudio Dirani (batteria), per una due giorni ad Assago che ha mandato il pubblico di Milano in visibilio per uno dei tanti concerti rimandati più volte causa pandemia.

Lo spettacolo, prodotto da Friends & Partners, è un perfetto mix di luci e suoni: un grande schermo led in 16:9 fa fa sfondo al palco e proietta, ad inizio del live, i titoli di testa di quello che sembra un film western, con la presentazione del cast-band: ad ogni stop frame, salgono onstage gli artisti, seguiti da un boato sempre più forte, fino all’ingresso di Kekko, che infiamma il pubblico del Forum su “Comincia lo show”.

La setlist ripercorre i successi del gruppo dagli inizi di carriera ad oggi: su Amore scolastico e poi Tappeto di fragole, spazio alle cantate a squarciagola e ai sentimenti melensi di quel rock italiano con punte melodiche che fanno sorridere e ancheggiare da una parte all’altra, sempre sul posto, il parterre. Mancano solo gli accendini, ma sono tanti i telefonini alzati, che fanno video e foto, per lasciarsi un ricordo, una stories, dello spettacolo.

Francesco Silvestre, dopo un inizio molto spinto, prende parola per raccontarsi un po’: una lunga pausa dalle scene di 3 anni, pochi eventi e ospistate in tv o radio, solo una piccola nuova produzione di due EP intitolati Buona fortuna (parte prima) e Buona fortuna (parte seconda), usciti a distanza di qualche mese. Il perchè è presto detto: Silvestre ha sofferto di depressione e lo racconta, senza vergogna o paura, ma per essere un esempio, per dichiarare a tutti che è una malattia e se ne può uscire. Dedicando “Quelli come me” a chi soffre o ha sofferto della medesima patologia, il cantante prosegue con inni di felicità ed auguri d’ amore: Gioia, Salvami, Buona vita, buona fortuna, buona luna... per poi arrivare al meddley di 22 metri quadri , Non è mai abbastanza e Tirami l’amore in faccia, se si potesse non morire.

Incalzano poi i brani tratti da Buona fortuna, con Scusa se non lo ricordo più, Non ti somiglio Fottuto inverno. Dopo una pausa strumentale molto epica e la continuazione dell’on the road music dei titoli di testa, ambientato questa volta tra una cadillac e un drive in, arriva Quel sorriso in volto, cantata all’unisono dal pubblico. Ecco poi l’infilata di Per una notte insieme, Non ti mancherà mai il mare e la desideratissima Come un pittore, dedicata allo scomparso amico Pau Dones, frontman de Jarabe de Palo, con cui aveva cantato a San Siro nel 2014 il medesimo pezzo: scorrono le immagini allo stadio del duetto e ci si emoziona non poco, nel ricordo di un artista che non c’è più.

Il crescendo musicale culmina su La notte, Arriverà, Ti passerà e Oh oh oh… si balla poi su Boogie love, ci si emoziona su Guarda le luci di questa città, su cui scorrono le immagini di una Milano notturna bella, romantica, vera e dannata. Il concerto prosegue sulle note docili di Pensando a te e In tutto l’universo, con un romanticismo elevato che sfocia sul gran finale di Mia, solo accennata e cantata a metà strofa più dalla platea che dagli artisti sul palco.

La remise è una festa per tutti: “Il concerto è dedicato a voi” grida Silvestre… Viva i romantici! Che parte all’unisono e che conclude più di 2 ore di live, sigillando un grande ritorno di una band italiana che – può piacere o meno- ma che con autenticità racconta l’amore, i suoi mali e i suoi rimedi, disegnando piccole storie di romanticismo melenso e intenso, che tutti abbiamo bene o male un po’ vissuto.

Modà – la scaletta del concerto di Milano 3/5/2022

Comincia lo show

Amore scolastico

Tappeto di fragole

Quelli come me

Gioia

Salvami

Buona vita, buona fortuna, buona luna

22 metri quadri, Non è mai abbastanza , Tirami l’amore in faccia, se si potesse non morire

Scusa se non lo ricordo più

Non ti somiglio

Fottuto inverno

Quel sorriso in volto

Per una notte insieme

Non ti mancherà mai il mare

Come un pittore

La notte

Arriverà

Ti passerà

Oh oh oh

Boogie love

Guarda le luci di questa città

Pensando a te

In tutto l’universo

Mia

Viva i romantici

