Cachemire Summer Tour: il racconto e le foto della data di Torino

Avete presente Edoardo Ferrario e Luca Ravenna? Avete presente il podcast “morbidissimo” che hanno ideato, scritto e condotto e che ci ha fatto compagnia per tutto l’inverno? Saprete allora anche della versione estiva, trasferita sui maggiori palchi di tutta la penisola e cominciata con una data “zero zero” a Bologna il 5 Giugno.



Domenica 12 Settembre noi di RockOn non ci siamo persi l’occasione di presenziare alla data torinese del Cachemire Summer Tour, incuriositi da come i due comici avrebbero tradotto il loro format in studio in versione live.



Beh, ci immaginavamo di ridere eh, non a caso i due sono stati in pole position su spotify e in generale sono tra i nomi di punta della scena della stand up comedy, ormai sempre più in auge, non credevamo però di divertirci così tanto.

Clicca qui per vedere le foto del Cachemire Tour a Torino (o sfoglia la gallery qui sotto).

Il loro spettacolo, sempre fiancheggiato da un team coprotagonista, ha tutti gli ingredienti che hanno reso famoso il podcast, mischiati a ironici stereotipi locali, una serie di temi di attualità cha passano dai no vax alla politica, interazioni con pubblico e una buona dose di improvvisazione. Loro si divertono, il pubblico ride e si crea una fondamentale alchimia che rende lo spettacolo vincente e ogni serata diversa.



Se poi a fine show riuscite ad avvicinarli e scambiare qualche parola con loro, magari sarete fortunati come e scoprirete la vera età di Carmelo!

In attesa della seconda stagione di Cachemire Podcast prevista per metà ottobre, ecco la photogallery della serata e qualche scatto del backstage.

Testo Sarah Zuloeta

Foto Stefano Scuderi