BRUNORI SAS: la perduta arte dello “scialarsi“ con il buon cantautorato

Articolo di Umberto Scaramozzino | Foto di Luca Moschini

Ancora rimbalza su tutti i media di settore la notizia di Brunori SAS che suona “Master of Puppets” dei Metallica al Palazzo dello Sport di Roma, ma il buon Dario è già pronto a salire sul palco dell’Inalpi Arena di Torino per ironizzare sulla realizzazione del sogno di finire sulle pagine delle webzine metal e preparare un nuova sorpresa in questo nuovo e sorprende tour.

Fresco di Sanremo e di pubblicazione del nuovo album – “L’albero delle noci” – Brunori SAS affronta le arene indoor, nel suo arrembaggio più grande di sempre, con lo stesso approccio con il quale si è fatto amare da più di una generazione. Il dubbio che il palazzetto non fosse la dimensione più congeniale alla sua proposta ce l’ha avuto anche lui: “Funzioniamo meglio nei club o a teatro” si diceva, con grande umiltà, per poi realizzare che i palazzetti altro non sono che dei teatri molto più grandi, dove più persone possono emozionarsi con le sue canzoni e godere della sua irresistibile simpatia.

Brunori Sas in concerto all’Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

«Ormai la musica è diventata un contorno, il pretesto per fare la mia stand-up comedy», ironizza Brunori, ben consapevole dell’efficacia delle sue battute in un contesto pesante come quello del cantautorato, spesso reo (confesso) di prendersi troppo sul serio. Le sue doti da intrattenitore sono formidabili e col passare degli anni sembrano migliorare. Il motivo per cui non si sente la mancanza di scenografia ed effetti speciali è proprio questo: gli occhi sono tutti puntati su di lui. Con il guscio di noce ad accogliere la sua ricchissima band e un ottimo impianto luce ad assecondare le varie atmosfere sonore del repertorio, tutto il resto diventa superfluo. è come se l’Inalpi Arena fosse davvero la scelta naturale, in quanto teatro più grande che la città potesse offrire per rispondere alla sempre crescente domanda del pubblico.

Che questo sia un momento d’oro, l’ennesimo, per Dario Brunori è chiaro. Lo dimostra anche la dirompenza con la quale la sua personalità si è presa tutto lo spazio televisivo che gli è stato concesso, con un modo fresco e genuino in grado di arrivare al pubblico, agli addetti ai lavori e anche ai colleghi. Ne è un esempio Willie Peyote, con il quale Brunori ha stretto una bella amicizia al Festival, complice la scelta condivisa di alloggiare in un hotel defilato, lontano dal delirio mediatico. Willie non sale sul palco con Dario, non ancora almeno (il prossimo duo “Bruno e Brunori”, dai rispettivi cognomi, è già acclamato), ma si prende il posto centrale delle fila centrale della Tribuna Gold dell’Inalpi Arena della sua Torino, per godersi col sorriso lo spettacolo.

Brunori Sas in concerto all’Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Dopo il perfetto avvio con “Il pugile”, già il secondo brano in scaletta, “Il morso di Tyson”, misura la qualità della proposta musicale di questo tour, che può attingere da un nuovo lotto di brani di livello assoluto. Cavalcando ancora la passione per la boxe, Brunori ci regala una delle similitudini più belle del catalogo, mentre archi e fiati costruiscono una struttura sonora degna della venue. Viene naturale pensare alle già annunciate date estive con l’orchestra, all’Arena di Verona e al Circo Massimo di Roma, e il desiderio di esserci e averne ancora diventa difficile da contenere.

Parlavamo dell’intermezzo strumentale di Roma, con i Metallica, ma questa volta si osa ancora di più: «voglio andare ancora più indietro», dice Dario, col sorriso di chi è pronto a divertirsi tanto quanto il suo pubblico, se non di più. Tocca a “Purple Haze” di Jimi Hendrix, in un momento di puro spettacolo eseguito nello stesso modo con cui ha condotto l’intera serata: all’insegna di una leggerezza che bilancia contenuti importanti, veicolando nel miglior modo possibile.

Brunori Sas in concerto all’Inalpi Arena di Torino foto di Luca Moschini per www.rockon.it

Nonostante qualche apprezzatissima incursione nei primi volumi della discografia – con un “Guardia ’82” che, come sempre, incanta la platea – la scaletta è principalmente bilanciata tra il nuovo disco, suonato integralmente, e “A casa tutto bene”, l’album che contiene il brano che ha sancito la vittoria della prima di due Targhe Tenco. Alle insistenti richieste del pubblico risponde: «ma certo che la suono La Verità, vi pare che posso non suonarla? Già ho solo quelle due o tre canzoni famose, come potrei non farle?». Il palazzetto esplode nell’ennesima risata della serata, ma si fa poi molto serio quando è il momento del sing-along che accompagna lo show verso la sua conclusione.

«Grazie Torino, ci siamo scialati». Con queste emblematiche parole Brunori si prepara a salutare il pubblico con «la canzone che abbiamo suonato per la prima volta in un piccolo teatro della riviera ligure». “L’albero delle noci” è ormai diventata un classico di Brunori, al pari dei brani che hanno scandito la sua carriera quasi ventennale, e pone un perfetto sigillo sulla prova di come il cantautorato italiano possa avere peso anche senza doversi prendere sempre per forza sul serio. Di come possa emozionare, senza rinunciare a “scialarsi”.

BRUNORI SAS – La scaletta del concerto di Torino

Il pugile (Solo chitarra acustica)

Il morso di Tyson

La ghigliottina

L’uomo nero

La vita com’è

Come stai

Il costume da torero

Pomeriggi catastrofici

Guardia giurata

Per due che come noi

Purple Haze (Jimi Hendrix cover) (Assolo di chitarra)

Capita così

Lamezia Milano

Più acqua che fuoco

Al di là dell’amore

Per non perdere noi

Fin’ara luna

Kurt Cobain

Luna nera

Colpo di pistola

Canzone contro la paura

Encore:

Guardia ’82 (Solo chitarra acustica)

La verità

L’albero delle noci