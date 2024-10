BRADLEY SIMPSON + James Smith: le foto e la scaletta del concerto in Santeria Toscana 31 di Milano

Foto di Andrea Ripamonti



Cantante, cantautore e produttore Bradley Simpson arriva finalmente in Italia con una tappa del suo attesissimo tour che si è tenuto ieri 23 Ottobre a Milano. Il tour è sstato anticipato dalla pubblicazione del singolo “Cry At The Moon”, brano estratto dall’album di debutto al quale l’artista continua a lavorare.

“Cry At The Moon” segna un nuovo entusiasmante capitolo nella carriera di Bradley, che passa con naturalezza da frontman dei The Vamps a star solista. Si tratta innegabilmente di un’enorme evoluzione musicale per il ventottenne, la cui voce – tenera e vulnerabile, ma anche cruda e svettante – racconta le emozioni di un’infatuazione totalizzante.

Bradley Simpson ha scritto “Cry At The Moon” con Andrew Wells (RAYE), Anthony Rossomando (The Libertines) e il due volte candidato ai Grammy Jordan Asher Cruz, meglio conosciuto come BOOTS (Beyoncé). L’Artista ha dichiarato: “ Cry At The Moon è nata a Los Angeles all’inizio del processo di scrittura dell’album con Anthony e Andrew. Sapevo di voler attingere alle influenze con cui ero cresciuto e abbiamo trascorso le prime due ore della sessione ascoltando i gruppi che amavamo, tra cui Queens of the Stone Age e Raconteurs. Quando è nata la melodia del ritornello, abbiamo costruito il pezzo intorno a quella. Era esattamente il modo in cui volevo procedere.”L’attuale tour da solista di Bradley è andato sold-out in pochi minuti e si è aperto con 4 concerti al 100 Club di Londra. Il tour, che presenterà in anteprima i brani dell’album in uscita, tra cui “Cry At The Moon”, proseguirà con spettacoli a Los Angeles e New York, per poi proseguire nelle principali città europee.“Spero che queste canzoni e queste storie possano aiutare gli ascoltatori ad affrontare queste esperienze”, conclude Bradley. “Possono diventare la colonna sonora delle loro vite, sia che stiano ballando, piangendo, uscendo o qualsiasi cosa sia. Mi sembra davvero un’opportunità per farli entrare in un lato della mia vita che non ho mai condiviso prima”

Clicca qui per vedere le foto di Bradley Simpson a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

BRADLEY SIMPSON: la scaletta del concerto di Milano



Getting Clear

Daisies

Cry At The Moon

Not Us Anymore

Carpet Burn

HOT TO GO!

Holy Grail

Favourite Band

Always Like This

Dreams

Picasso