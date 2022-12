BADFLOWER + DEAD POET SOCIETY: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto di Milano

Foto di Roberto Finizio

Dopo il successo del loro album d’esordio, “OK, I’M SICK”, pubblicato a febbraio 2019 (tra i 50 migliori album rock dell’anno secondo Loudwire), la rock band californiana BADFLOWER torna in Italia per un’unica data al Circolo Magnolia di Milano con il nuovo lavoro “This Is How The World Ends”, pubblicato a settembre 2021.

E’ la terza volta per losangelini, che erano stati nel nostro paese due volte pre pandemia, in apertura della prima giornata del Firenze Rocks 2019 e poi con una loro data sempre al Magnolia.

Quartetto di Los Angeles e con sede a Nashville, i Badflower sono Josh Katz (cantante, chitarra), Joey Morrow (chitarra solista), Alex Espiritu (basso) e Anthony Sonetti (batteria), hanno subito fatto capire di avere un conto aperto con il nostro paese e con una crowd presa benissimo per il quartetto alternative rock.

Dalla formazione nel 2013, la band ha girato senza sosta per gli Stati Uniti, esibendosi in formidabili live che hanno incantato il pubblico e la critica di settore.

“This Is How The World Ends” è il loro nuovo album in studio pubblicato a settembre 2021. Sempre attento e mai intimorito dal mettere se stesso e i suoi comportamenti sotto esame, nel singolo “Sasshole” Josh Katz affronta l’abisso tra la vita reale e i social media. Una rappresentazione cruda di come i social media siano intrinsecamente legati alla rilevanza e alla popolarità nel mondo di oggi.

La musica audace, coraggiosa e onesta della band risuona profondamente in tutto l’album. Così come Josh e compagni mettono il loro cuore e la loro anima nel fare musica, allo stesso modo i fan restituiscono quell’amore e dedizione permettendo alla musica di Badflower di fare da colonna sonora alle loro vite.

In apertura un’altra interessantissima band americana i Dead Poet Society, che avevamo già incrociato questa estate al Pinkpop Festival.

Da Boston con il loro potentissimo rock non sono sembrati sicuramente una band da apertura ma piuttosto qualcosa che è molto prossimo all’esplodere sulla giovane scena alternative. Una setlist senza troppe pause e tanto rock conclusa che le due hit radiofoniche .inotothedeep e .CoDA.

Li aspettiamo presto per una data tutta loro nel nostro paese.

Clicca qui per vedere le foto dei Badflower + Dead Poet Society in concerto a Milano (o sfoglia la gallery qui sotto)

BADFLOWER: la setlist del concerto di Milano:

Fukboi

White Noise

Don’t Hate Me

Johnny Wants to Fight

Heroin

The Jester

x ANA x

Ghost

Move Me

Drop Dead

Mother Mary

Promise Me

Stalker

Soap

Machine Gun

Family



Encore:

Girlfriend

30