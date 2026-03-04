AVATAR + Alien Weaponry + Witch Club Satan: il racconto del concerto all’Alcatraz di Milano

Articolo di Jennifer Carminati

A distanza di due anni dall’ultima esibizione nel nostro Paese, martedì 3 marzo all’Alcatraz di Milano, ritornano in grande stile gli Avatar, grazie all’organizzazione di MC2 Live.

Con l’energia di sempre e una nuova produzione live davvero interessante, tornano per l’unica data nazionale di “In The Airwaves”, tour mondiale destinato a superare ogni record e limite dei loro eventi passati. Tantissimi i fan che hanno preso d’assalto il locale di via Valtellina, con il palco b montato questa sera, dove prenderà forma la nuova straordinaria produzione live degli Avatar, e noi di RockOn siamo qui per raccontarvelo.

Con una scaletta che presenterà vecchi e nuovi brani tratti dall’ultimo “In The Airwaves”, guidati dal carismatico Johannes Eckerström, i fedeli gregari Jonas Jarlsby, Henrik Sandelin, Tim Öhrström e John Alfredsson, ci presenteranno uno degli spettacoli più grandi dei loro 25 anni di carriera.

Insieme alla band svedese in questo straordinario tour, due band molto interessanti: Alien Weaponry e Witch Club Satan.

Personalmente ho scoperto gli Avatar solo recentemente, in eventi all’estero nell’estate del 2023 e devo ammettere di esserne rimasta folgorata: Johannes Eckerström è un frontman con un carisma immenso e un’attitudine pazzesca nel portare sul palco in maniera originale un genere ormai inflazionato come il death metal (svedese) melodico, e lo fa in una maniera che non ha eguali al momento nel mondo del metal, vi sfido a contraddirmi.

È un personaggio fatto e finito: interpreta perfettamente un ruolo che combina un joker diabolico a un direttore di circo, con il trucco da Corvo, che fa musica heavy metal, e insieme ai fedeli compagni di band, dopo tanti anni di dura gavetta, ha meritatamente raggiunto il riconoscimento mainstream tanto ambito, soprattutto grazie all’enorme successo in sede live.

Un concerto degli Avatar solo all’apparenza può sembrare un Freak Show, ma in sostanza questi ragazzi sono tutto fuorché un fenomeno da baraccone, e leggendo questo Live Report, qualora non ci foste stati, capirete cosa vi siete persi.

Quando arrivo al locale non sono ancora aperte le porte e noto con piacere una lunga fila e dei fedelissimi seguaci in perfetto “stile Avatar” pronti ad accaparrarsi posti in primissima fila.

I lunghi mesi di attesa sono finalmente finiti.

Vediamo insieme com’è andata l’unica data italiana di questo “In The Airwaves” tour, nata certamente sotto una buona della stella.

WITCH CLUB SATAN

Ad aprire la serata ci pensa il trio femminile norvegese Witch Club Satan: Nikoline Spjelkavik alla chitarra, Hedda Gray Lægreid al basso (che sostituisce Victoria in congedo di maternità) e Johanna Holt Kleive alla batteria.

Abili nel ritagliarsi il loro spazio nella patria spirituale e geografica del black metal, questo trio tutto al femminile, con face painting tipico del genere, abiti bianchi simili a camice da notte sgualcite, copricapi tipo corna intrecciate difficili da descrivere, ci fanno ascoltare la loro musica, senza troppi fronzoli.

Dopo le prime tre canzoni, abbandonano gli abiti per denudarsi completamente, indosso solo una lunga parrucca nera per coprire seni e genitali, e continuano a scaraventarsi addosso le loro canzoni, non sempre comprensibili sinceramente. Spesso sono infatti litanie, versi, grida, difficilmente assimilabili poi da un pubblico non certamente avvezzo a questo genere di situazioni.

L’interazione con il pubblico è minima ma molto fisica, quasi rituale, con gesti e movimenti che accompagnano le loro parole, e fanno certamente molta scena. Un timido coinvolgimento non manca, ma i più sono rimasti indifferenti.

Politica e femminismo sono centrali nella loro proposta, in cui credono moltissimo, questo è da dire. Come credono certamente di fare del black metal d’avanguardia, si vede. Quello che credo io è ben altro, ma è un altro discorso, da fare con gli amici di fronte ad una birra.

Personalmente non riesco a prenderle molto sul serio, mi sembrano un po’ esagerate ed esasperate negli atteggiamenti, nei modi e nei toni utilizzati. Ho trovato il loro set più simile a una recita che ad un live black metal vero e proprio, e questo non mi è piaciuto. Mi riprometto di dare loro una seconda chance, ma certamente mi aspetto di rivederle in ben altri contesti, con lineup più affini, e forse la mia opinione su di loro cambierà.

Dopo circa 30 minuti le Witch Club Satan se ne vanno senza dire quasi una parola, solo qualche sussurrato grazie, lasciandoci titubanti a riflettere su questa esibizione quantomeno singolare.

Witch Club Satan in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) foto di Luca Simonazzi per www.rockon.it

ALIEN WEAPONRY

Dopo una pausa di circa mezz’ora, tocca al il trio neozelandese Alien Weaponrym, con il loro feroce thrash metal carico di groove crossover ed elementi culturali Māori. Formata dai giovani fratelli Lewis e Henry de Jong, e Türanga Morgan Edwards al basso, dal vivo sono una band incredibilmente compatta, che incita continuamente mosh pit selvaggi e headbanging incessanti, combinando ritmi tribali pesanti con il metal.

Tre giovani che riescono a tenere sotto scacco un pubblico completamente affascinato, grazie alla loro proposta originale e unica, carica di orgoglio Māori sia nel sound che nei testi, che conferisce alla loro performance uno stile caratteristico ed un peso emotivo non indifferente.

Questo trio neozelandese dall’energia trascinante ha superato ogni aspettativa con un set che ha stupito positivamente la maggior parte delle masse dei presenti, me compresa devo ammetterlo. Il modo in cui combinano la musica metal con i canti e la melodia tradizionale Māori è semplicemente sorprendente.

Tutto questo si combina per creare un set che ha tutto ciò che si potrebbe desiderare: grezzo e primitivo, ma anche veloce e intenso.

Gli Alien Weaponry lasciano il palco, sudati e sorridenti, dopo il loro breve ma molto potente e intenso set. Questi giovani ragazzi che non dimenticano le proprie origini sono stati un ottimo riscaldamento per quello che verrà a breve.

Bravi davvero.

Alien Weaponry in concerto al Graspop Metal Meeting 2024 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

AVATAR

Sono le 21 quando le luci dell’Alcatraz si abbassano, tuoni e fulmini in sottofondo annunciano l’ingresso dei grandi protagonisti di questa serata.

La scenografia che si rivela per gli Avatar è fatta da vari oggetti di scena, immancabili in un loro set, e un impianto luci incredibile, e poi ci sono, e poi ci sono loro a fare tutto il resto.

Formati nell’ormai lontano 2001 dagli adolescenti Alfredsson e Jarlsby, a cui poi si sono aggiunti Johannes Eckerström, Henrik Sandelin e Simon Andersson, gli Avatar dal vivo offrono una performance teatrale incredibile che giustifica pienamente la loro reputazione come uno degli artisti dal vivo più coinvolgenti del metal.

Il primo ad entrare è frontman Johannes Eckerstrom con la testa coperta da un cappuccio tiene in mano una lanterna e insieme al resto della ciurma iniziano lo show con “Captain Goat”.

Il primo ad entrare è il frontman Johannes Eckerstrom, con la testa incappucciata tiene in mano una lanterna e insieme al resto della ciurma iniziano lo show con “Captain Goat” seguita a ruota da “Silence in the Age of Apes”.

Inizio leggermente sottotono ma “The Eagle Has Landed” sposta subito il set verso un inno, il ritornello viene cantato all’unisono dal pubblico, emanando un’energia incredibile sin dai primi minuti di set.

“Ladies and gentlemen

Your hero has returned again.

Everything is going to be okay”.

Arriva poi l’enfasi teatrale dell’ultima uscita “In The Airwaves” con il suo deciso groove trascinante che gli svedesi riescono a intrecciare così bene nelle loro canzoni dalla musicalità innegabile e allo stesso tempo pesanti.

Anche l’immancabile “Bloody Angel” è carica di ritornelli melodici e l’interpretazione di Johannes, vestito con un cappotto rosso da domatore di circo, con tanto di cilindro e bastone, raggiunge vertici di bravura sempre più alti.

All’inizio di “Death and Glitz”, ci si sposta verso sonorità leggermente più cupe e ispirate al cabaret, per non farci mancare nulla.

La confusione generata dal pubblico amplifica ulteriormente l‘effetto “wow” della performance, nel suo complesso. Con “The Dirt I’m Buried In”, successo nelle classifiche mondiali nel 2022, si raggiunge uno degli apici della serata: il pavimento sembra letteralmente tremare sotto i nostri piedi mentre cantiamo all’unisono e gli Avatar vanno avanti imperterriti ad un ritmo schiacciante.

Avatar in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

In Colossus, brano loro che preferisco in assoluto, invece, tutta la band suona con piglio marziale, in riga, come un piccolo esercito di soldatini giocattolo. Ed è proprio la cura del dettaglio a fare la differenza in un loro show, come ad esempio, il mini drumkit portato sul palco apposta per questa scena.

“Torn Apart” continua sulla scia dell’entusiasmo sfrenato, mentre gli Avatar godono di tutto questo affetto dimostrato dal pubblico italiano.

Siparietto divertente quando un Johannes, con indosso la “piano jacket”, palesemente divertito in un italiano più che accettabile, ci canta “Bella ciao” e “Sarà perché ti amo”, entrambe accolte nell’ilarità più totale e soprattutto, cantate a squarciagola da un pubblico sempre più felice di essere partecipe e in parte co-protagonista di questo show.

Questi ragazzi si reinventano costantemente, non solo da un album all’altro, ma da una canzone all’altra all’interno del loro set dal vivo, ed è pazzesca la disinvoltura con cui lo fanno, con estrema arte e mestiere.

Un attimo prima Johannes indossa la sua giacca più elegante, la “piano jacket” che dicevamo prima, e si mette al pianoforte per regalarci una bellissima interpretazione di “Howling at the Waves”, la cosa più vicina a una ballata che suonano gli Avatar. Canzone d’amore malinconica ed emotivamente molto sentita anche da tutto il pubblico dell’Alcatraz che sembra conoscere a menadito ogni loro brano.

L’attimo dopo torna insieme agli altri componenti della band con una divisa militaresca bianca per marciare su “Glory to Our King” e “Legend Of The King”, dai riff pesanti e punitivi, e un enorme trono al centro, dove si siederà con tanto di corona ovviamente il King del gruppo, che immagino non ci sia bisogno io vi dica chi sia.

All’interno dello stesso brano sono in grado di farci gridare a squarciagola, saltare e pogare come forsennati, ma anche farci scendere una lacrimuccia per le parti più struggenti e malinconiche del loro repertorio artistico, davvero molto ben fornito.

Johannes ha una presenza scenica magnetica che pochi possono vantare e un’estensione vocale incredibile: è entusiasta, dall’inizio alla fine si nutre della reazione del pubblico e ci ripete continuamente quanto sia felice di essere tornato in Italia, cosa che probabilmente dirà in tutti i Paesi, ma chissenefrega, ci piace credere sia vero.

Tra una canzone e l’altra il catartico e istrionico Eckerström tracannava chissà cosa da una tanica, e io che mi limito a una birretta per tirare avanti e reggere le notti in bianco a scrivere. E visto i risultati sulla sua impressionante e versatile estensione vocale, sarei proprio curiosa di conoscerne il contenuto.

Sembra instancabile, si muove sul palco, gesticolando come un direttore d’orchestra, brevi dialoghi ma molto efficaci col pubblico, attira magneticamente su di sé tutte le attenzioni: “Let It Burn” mantiene altissimo il ritmo, facendo letteralmente impazzire la platea, che risponde con cori e movimenti sincronizzati.

Il set principale si conclude con “’Tonight We Must be Warriors”: ritmo militare e ritornello col fischietto di latta, ma ovviamente non è la vera fine. Pochi minuti dopo un palloncino rosso solitario sul palco preannuncia il loro grande ritorno per un encore esplosivo.

Si apre con “Don’t Go In The Forest”, il principale singolo del loro album omonimo del 2025.

Avatar in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Johannes si prende l’ennesimo momento per rivolgersi alla folla: “Fluidi corporei, forse sudore”, si annusa le ascelle…sappiamo tutti cosa sta per arrivare. Il loro grande classico “Smells Like a Freakshow”, che vede l’ennesimo circle pit tra la folla e windmill, ovvero il tipico movimento rotatorio della testa durante l’headbanging che crea appunto l’effetto di un mulino. A loro con la capigliatura che si ritrovano viene particolarmente bene ma non si può dire lo stesso per molti dei presenti in sala invece per i quali la chioma fluente è solo un lontano ricordo di gioventù metallara.

Proprio quando pensiamo che sia davvero finita, ecco che arriva “Hail The Apocalypse”, e tra luci stroboscopiche accecanti e applausi che non finiscono mai, ci avviamo verso l’uscita.

Una conclusione perfetta per una serata incredibile. Quasi due ore di show, una rarità al giorno d’oggi nei concerti, tante grazie agli Avatar per l’ottima offerta qualità-prezzo-durata.

Gli Avatar questa sera ci hanno regalato un vero e proprio spettacolo, confermando a gran voce di essere uno degli artisti dal vivo più coinvolgenti dal punto di vista visivo e musicale dell’attuale scena.

Assistere ad un loro concerto è come essere ad una pièce teatrale: momenti più lenti e cupi si alternano ad altri veloci e allegri, che inevitabilmente trascinano la folla accorsa all’Alcatraz di Milano in un’ondata di entusiasmo difficile da contenere.

Dall’inizio alla fine saltiamo e balliamo tutti insieme, applaudiamo e cantiamo all’unisono, diventando parte del concerto stesso, ed è veramente bello partecipare ad un evento così coinvolgente.

Questo è il potete della musica metal fatta con amore, abilità, passione, bravura e ironia.

Per una volta l’hype generato nei giorni precedenti a questa data è stato all’altezza della realtà, e vi lascio con una raccomandazione che sa quasi di imperativo: “Dovete vedere gli Avatar dal vivo”.

E non dimenticate che la parola con cui ci saluta Johannes è “Solidarietà”.

Avatar in concerto al Graspop Metal Meeting 2023 di Dessel foto di Andrea Ripamonti per www.rockon.it

Gli Avatar sono una formazione decisamente sopra le righe, folli, geniali e originali, dal vivo mettono in scena uno spettacolo in tutti i sensi, coinvolgente, divertente e professionale, che li rende a mio parere uno dei migliori gruppi dal vivo attualmente in circolazione, e questa idea non me la toglie di testa nessuno, anzi, dopo lo show di questa sera, ne sono ancora più convinta.

Sono incredibilmente energici, trascinanti, carismatici, musicisti con tecnica, divertenti ma senza mai scadere nel ridicolo e pacchiano, hanno saputo rivedere in maniera del tutto personale un genere davvero trito e ritrito, come è diventato ormai il death metal melodico di matrice scandinava soprattutto.

Con la loro musica e ancora di più con un loro spettacolo live hanno la straordinaria capacità di attirare l’attenzione anche da parte di chi normalmente non ascolterebbe questo genere, e questo può far solo che bene al mio amato metal, in tutte le sue sfumature, che negli Avatar vede prendere i colori di quelle più orecchiabili spesso, ma non per questo meno heavy.

Lo so che siamo alla fine di un Live Report e non di una fiaba, ma dopo un concerto come questo, una morale con cui concludere ce l’ho in mente e la voglio condividere con voi.

Anzitutto, il non fermarsi mai alle apparenze, perché se lo avessi fatto, io stessa non sarei stata qui a parlarvi di questo evento, ferma come sono spesso nella mia intransigenza per quanto riguarda la musica metal e come viene fatta a livello mainstream e non underground dove mi sento più a mio agio.

I difensori indefessi del metal “duro e puro” sicuramente continueranno a storcere il naso di fronte alla proposta musicale degli Avatar, tutti gli altri invece che riescono ad andare oltre, strizzeranno l’occhiolino, ascoltandoli con un sorriso a volte sarcastico stampato in volto.

“Siamo dipendenti dalla musica pesante!” ha dichiarato in una recente intervista Johannes Eckerström. E noi lo siamo anche grazie a concerti straordinari come questo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MC² Live (@mc2live.it)

AVATAR – la scaletta del concerto all’Alcatraz di Milano

Captain Goat

Silence in the Age of Apes

The Eagle Has Landed

In the Airwaves

Bloody Angel

Death and Glitz

Blod

The Dirt I’m Buried In

Colossus

Torn Apart

Bella ciao ([traditional] cover) (Johannes solo on piano, sung by the crowd)

Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri cover) (Johannes solo on piano, sung by the crowd)

Howling at the Waves

Glory to Our King

Legend of the King

Let It Burn

Tonight We Must Be Warriors

Encore:

Don’t Go in the Forest

Smells Like a Freakshow

Hail the Apocalypse