Connect with us

Hi, what are you looking for?

Reportage Live

ANOUAR BRAHEM: le foto del concerto al Conservatorio di Milano

Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Published

Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it
Anouar Brahem in concerto al Conservatorio di Milano foto di KATARINA DZOLIC per www.rockon.it

Foto di Katarina Dzolic

Ieri sera, nella cornice suggestiva del Conservatorio di Milano, il pubblico di JazzMi ha vissuto un’esperienza musicale sospesa tra tempo e spazio grazie ad Anouar Brahem, maestro tunisino dell’oud e compositore di fama mondiale. In un silenzio carico di attesa, le prime note del suo strumento hanno subito delineato un paesaggio sonoro denso di poesia, in cui le radici della tradizione araba si sono intrecciate con le libertà del jazz e la profondità della musica contemporanea.

“Da quasi quarant’anni, il maestro di oud e compositore tunisino Anouar Brahem inventa una musica che è allo stesso tempo totalmente radicata in una cultura ancestrale altamente sofisticata ed eminentemente contemporanea nella sua ambizione universalistica. Moltiplicando gli incontri interculturali e mettendo insieme universi di cui nessuno prima di lui poteva sospettare la potenziale familiarità, non ha mai smesso di sfidare la secolare tradizione musicale araba. Gli 11 album pubblicati dalla ECM records e il successo dei suoi incantati concerti lo hanno confermato come uno degli artisti più accattivanti e stimolanti nel mondo della musica strumentale di oggi.”

Accompagnato da un ensemble di musicisti eccezionali (Anja Lechner – violoncello, Django Bates – pianoforte, Mats Eilertsen – contrabbasso), Brahem ha trasformato il concerto in un dialogo continuo tra culture, strumenti e sensibilità.

Clicca qui per vedere le foto di Anouar Brahem al Conservatorio di Milano (o sfoglia la gallery qui sotto).

Anouar Brahem
In this article:, , , ,
Written By

Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri anche...

Interviste

Tutte le RIVE che portano a ILARIA GRAZIANO

Il disco della cantautrice napoletana trapiantata nella Tuscia è un delicatissimo inno ancestrale alla gioia, e alla bellezza di ritrovarsi, in una sorta di...

1 giorno ago

Reportage Live

Affidarsi al cambiamento con i BLACK COUNTRY, NEW ROAD

La band di Cambridge porta il nuovo album ai Magazzini Generali, tra fragilità, ironia, nuove voci e la grazia dell’impermanenza. Articolo di Alessandro Cebrian...

1 giorno ago

Reportage Live

KOKOROKO al JazzMi: i tempi difficili non durano mai

All’Alcatraz di Milano l’anima comunitaria della band di Londra, tra eleganza e improvvisazione. Articolo di Alessandro Cebrian Cobos “Siamo partiti con l’idea di fare...

2 giorni ago
Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano Ottobre 2025 Dropkick Murphys in concerto all'Alcatraz di Milano Ottobre 2025

Reportage Live

DROPKICK MURPHYS: il vero autunno con il più bel celtic punk d’oltreoceano

L’Alcatraz di Milano ospita per la sesta volta i Dropkick Murphys, con la venue gremita di persone da tutta Europa: la promozione di “For...

5 giorni ago