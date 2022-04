ANNEKE VAN GIERSBERGEN + Inno: le foto del concerto al Live Club di Trezzo

Foto di Andrea Ripamonti

Nota come la storica cantante di The Gathering fino al 2007, ANNEKKE VAN GIERSBERGEN ha poi intrapreso una carriera solista di successo con un buon numero di uscite discografiche all’attivo. “The Darkest Skies Are The Brightest” è il nuovo lavoro apprezzato dalla critica di settore e dai fans. Proprio dal titolo del nuovo album prende il nome del tour europeo che l’artista olandese intraprenderà nella primavera 2022 e noi non vediamo l’ora di vederla! C’è un cambio di supporto per l’unica data italiana del Darkest Skies Acoustic Tour che vedrà Anneke Van Giersbergen esibirsi in Italia per un’unica data in programma per il 27 aprile 2022 al LIVE di Trezzo sull’Adda (MI). La cantautrice inglese Heather Findlay non potrà infatti essere presente e al suo posto abbiamo il piacere di annunciare gli italiani INNO, che per l’occasione si esibiranno in un’esclusiva veste acustica! Ricordiamo che la data si terrà per scelta artistica dell’artista esclusivamente in acustico e con posti a sedere Anneke dichiara: “La mia amica e compagna di tour Heather Findlay è stata sfortunatamente costretta a rinunciare al mio tour europeo acustico che inizierà il 20 aprile a Londra. Al suo posto abbiamo confermato dei fantastici supporti locali. La mia scaletta sarà un mix di classici e nuove canzoni tratte da ‘The Darkest Skies Are The Brightest’. Non vedo l’ora di rivedervi tutti!”

Clicca qui per vedere le foto di Anneke van Giersbergen al Live Club di Trezzo sull’Adda (o sfoglia la gallery qui sotto).