EILEEN ALISTER + Sara Baroni: le foto e la scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano

Foto di Giorgia De Dato

Eileen Alister è salita sul palco del Circolo Magnolia sabato 21 marzo 2026 per la sua prima data italiana, accolta da un pubblico particolarmente partecipe. Ad aprire il live l’esibizione di Sara Baroni.

Eileen Alister, una delle voci emergenti più intense del pop alternativo europeo, ha portato in Italia il suo Honeymoon Motel Tour. Il live al Circolo Magnolia è stata l’occasione di portare sul palco italiano tutto il fascino vulnerabile e magnetico della sua musica.

Il suo debutto ufficiale avviene nel 2020 con il singolo Sapphire Blue, che segna l’inizio di un percorso musicale intimo e raffinato. Dopo collaborazioni di successo, come Voices con Ddp e Lii – che supera i 3 milioni di stream – e I Want… con Benjamin Amaru, decide di abbracciare completamente la dimensione indipendente della sua carriera, collaborando con il produttore ZID per riscoprire la propria voce artistica.

Nel 2024 pubblica il singolo Lifetime Lover, definendosi come una delle voci più originali e promettenti della scena indipendente europea. Nel 2025 annuncia il suo primo tour europeo, Honeymoon in a Motel, con tappe a Manchester, Amsterdam, in Germania e spettacoli sold-out a Londra e Zurigo.

Con oltre 67.000 ascoltatori mensili su Spotify e una fanbase in crescita anche sui social, Eileen Alister si distingue per la capacità di raccontare emozioni autentiche attraverso una musica intima, avvolgente e profondamente umana.

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EILEEN ALISTER – La scaletta del concerto al Circolo Magnolia di Milano