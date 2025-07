AFTERHOURS + Rain Taylor + Jack Nur: le foto e la scaletta del concerto al NoSound Fest 2025 di Servigliano

Foto di Mirko Pizzichini

A 20 anni dalla sua prima pubblicazione, “Ballate per Piccole Iene”, uno degli album più iconici e rappresentativi della musica italiana, è stato ristampato in primavera in un’edizione speciale in uscita per USM / Universal Music Italia.

Per l’occasione Manuel Agnelli ha deciso di tornare sul palco con la band di allora, Afterhours, composta da Andrea Viti (basso), Dario Ciffo (violino, chitarra) e Giorgio Prette (batteria).

La storica formazione è in tour e tra le tappe anche il Parco della Pace di Servigliano per il NoSound Fest 2025, celebre rassegna organizzata da Best Eventi in collaborazione con il Comune di Servigliano, che per il quarto anno consecutivo vede Radio Subasio come radio ufficiale.

Il tutto esaurito si è registrato a Bologna, Firenze, Torino, le due date all’Auditorium Parco della Musica Roma, Milano, Padova e Arezzo.

Il numerosissimo pubblico accorso in queste prime 13 date è la tangibile dimostrazione di quanto la musica degli Afterhours continui a risuonare potente, attraversando generazioni e confermandosi un punto di riferimento per il rock fatto in Italia. Ogni concerto è stato un’esplosione di emozioni e una conferma di un’intesa perfetta tra la band e i suoi fan.

Per ringraziare i fan accorsi da tutta Italia, la band ha deciso di regalare al suo affezionato pubblico due nuove date celebrative ad ingresso gratuito. Un’occasione per tornare a festeggiare questo tour unico e magico o per andarci per la prima volta se ancora non avete avuto occasione di esserci stati.

I nuovi appuntamenti sono a Cerveteri (RM) il 15 agosto all’ETRURIA ECOFESTIVAL e a Romano d’Ezzelino (VI) il 20 agosto all’AMA MUSIC FESTIVAL.

Clicca qui per vedere le foto di Afterhours a Servigliano o sfoglia la gallery qui sotto

AFTERHOURS: la scaletta del concerto di Servigliano

Ballate per piccole iene

La sottile linea bianca

Ballata per la mia piccola iena

È la fine la più importante

Ci sono molti modi

La vedova bianca

Carne fresca

Male in polvere

Chissà com’è

Il sangue di Giuda

Il compleanno di Andrea

BIS

La canzone di Marinella (Fabrizio De André cover)

Strategie

Germi

Lasciami leccare l’adrenalina

Dea

War Pigs (Black Sabbath cover)

La verità che ricordavo

Male di miele

Quello che non c’è

BIS

Tutto fa un po’ male

Non si esce vivi dagli anni ’80

Padania

Bye Bye Bombay

BIS 3

Non è per sempre Voglio una pelle splendida

Calendario prossimi concerti degli Afterhours

01.08 – Cagliari – Arena in Fiera

– Arena in Fiera 03.08 – Assisi (PG) – Suoni Controvento – Rocca Maggiore

– Suoni Controvento – Rocca Maggiore 08.08 – Locorotondo (BA) – Locus Festival

– Locus Festival 10.08 – Reggio Calabria – Fatti di Musica Festival – Tempietto Arena

– Fatti di Musica Festival – Tempietto Arena 13.08 – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

– Anfiteatro Falcone e Borsellino 15.08 – Cerveteri (RM) – Etruria Ecofestival *NUOVA DATA!

– Etruria Ecofestival *NUOVA DATA! 20.08 – Romano d’Ezzelino (VI) – AMA Music Festival *NUOVA DATA!

Biglietti in vendita > https://tidd.ly/44QfmyV