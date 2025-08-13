Connect with us

Static-X in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Static-X in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 5: si chiude alla grande una memorabile decima edizione: addio, Rasnov… Ci vediamo a Ghimbav!

Rockstadt 2025 Day 5: Sepultura, Static-X e Wardruna chiudono un’edizione storica tra furia metal e rituali nordici.

5 ore ago
Powerwolf in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania) Powerwolf in concerto allo Rockstadt Exxtreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 4: un caleidoscopio di emozioni, tra l’epica metal dei Powerwolf e la synthwave oscura di Carpenter Brut

Rockstadt 2025 Day 4: dai Fleshgod Apocalypse ai Powerwolf, la Transilvania vibra tra epica, furia e darksynth.

23 ore ago
Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma

Reportage Live

STEREOPHONICS: le foto e la scaletta del concerto alla Cavea dell’Auditorium Ennio Morricone di Roma

Stereophonics in concerto alla Cavea dell'Auditorium Ennio Morricone di Roma

1 giorno ago

Latest News

Soulfly

Dischi

SOULFLY annunciano il nuovo album “CHAMA” in uscita il 24 ottobre 2025

Dalle giungle selvagge del Brasile fino alle distese aride dell’Arizona: i pionieri dell’extreme metal SOULFLY sono pronti a tornare con il loro tredicesimo album...

58 minuti ago

Concerti

IL MAGO DEL GELATO: annunciato il tour nei club con il nuovo album “Chi È Nicola Felpieri?”

Musica

RIKKI DOOLAN lancia il nuovo singolo Gospel Rock ‘n’ Roll “You Got Somebody”
Concerti Settembre RockOn.it

Concerti

Concerti di Settembre 2025 in Italia: tutti gli eventi da non perdere
Electric Callboy in concerto allo Rockstadt Extreme Fest 2025 a Râșnov (Romania)

Reportage Live

ROCKSTADT 2025 – Day 3. Il primo show degli Electric Callboy in Romania trasforma il festival in una discoteca metal

Rockstadt 2025 Day 3: tra Envy e Harakiri For The Sky, il party esplode con Electric Callboy e Wind Rose.

1 giorno ago
Drake all'Unipol Forum di Milano

Reportage Live

DRAKE non è mai stato quello di Mi Fist
Alfa in concerto all'Arena della Regina di Cattolica

Reportage Live

ALFA: le foto e la scaletta del concerto all’Arena della Regina di Cattolica

Reportage Live

WILLIE PEYOTE accende MANTOVA. “Dite no, non abbiate paura di dire no”
