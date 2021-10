The Hornets – Heavier Than A Stone

Go Down

“Heavier Than A Stone” è il discorso d’esordio di questo quartetto nato quattro anni fa. The Horntes sono quattro ragazzi che si esprimono con un classic rock che attinge tanto dal garage, quanto dall’hardd rock degli anni ‘70, non disdegnando certe accentuazioni pop.

Due chitarre, basso batteria per un viaggio rock senza fronzoli, immediato, dritto al punto ed essenziale. Se con “Superman (Nietzsche)” i quattro baldi giovani si dilettano con un garage-rock frizzante e con “Rockstar’s Syndrome” si lasciano andare ad un purissimo rock’n’roll roteante e ben rodato.

Intriga “Get Out (…Baby Get Out!)” per la sua miscela irresistibile di garage, country e southern rock. In queste nove canzoni c’è spazio anche per rock ballad di “Fighting Man” e per il il pop rock di The Best”, come per il garage puro si “Femal Creed”.