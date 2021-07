WILLIE PEYOTE: guarda le foto e scopri la scaletta del concerto al Flowers Festival

Foto di Roberto Finizio

Willie Peyote profeta in patria per il primo sold out del Flowers Festival 2021, che ha aperto i battenti lo scorso 5 luglio e proseguirà fino al 23 nel Cortile della Lavanderia a Vapore nel Parco della Certosa di Collegno (Torino).



Un programma di produzioni inedite e, in qualche caso, esclusive, per diciotto giornate di spettacolo dal vivo. La rassegna estiva punto di riferimento cittadino e tra i più importanti Festival a livello nazionale, in grado di ospitare normalmente fino a 5000 spettatori, trasformato per questa edizione in arena all’aperto con posto a sedere assegnato, in una situazione di assoluta sicurezza sanitaria nel rispetto dei protocolli anti covid19.

Non è bastato il maltempo degli ultimi giorni a scoraggiare i fans del rapper/cantautore torinese, che appena salito ha sottolineato la sua felicità di ripartire da dove aveva lasciato prima della pandemia, ricordando il suo ultimo concerto il 19 febbraio 2020 al Teatro Concordia di Venaria Reale (TO).

Clicca qui per vedere le foto di Willie Peyote in concerto al Flowers Festival 2021 (o sfoglia la gallery qui sotto)



Guglielmo Bruno (all’anagrafe) è stato accompagnato sul palco da Daniel Bestonzo (Tastiere), Luca Romeo (Basso), Dario Panza (Batteria), Damir Nefat (chitarra), Enrico Allavena (tomba/trombone).

Questa la setlist della data torinese:

Mostro

I Cani

Bombarolo

Miseri

L’outfit giusto

Portapalazzo

Le chiavi in borsa

Willie Pooh

Dettagli

Quando nessuno ti vede

Tmvb

Io non sono razzista

C’era una Vodka

La tua futura ex moglie

Ottima scusa

Semaforo

Mai dire mai

Mango

Vendesi

Che bella giornata

Willie Peyote in concerto al Flowers Festival 2021 Collegno (TO) foto di Roberto Finizio per www.rockon.it

Ecco le prossime date del Mai Dire Mai Tourdegradabile

10 luglio 2021 – GENOVA – Arena del Mare – Balena Festival SOLD OUT

18 luglio – CERVINIA (AO) – Lago Goillet – Musicastelle

23 luglio 2021 – BRESCIA – Arena Campo Marte

26 luglio 2021 – VILLAFRANCA (VR) – CASTELLO SCALIGERO

05 agosto 2021 – GRADO (GO) – Parco Delle Rose

06 agosto 2021 – RIMINI – Arena Lido NUOVA DATA

16 agosto 2021 – LECCE – Oversound Music Festival

17 agosto 2021 – FASANO (BR) – Locus Festival – SOLD OUT

19 agosto 2021 – CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Fortezza

20 agosto 2021 – FRANCAVILLA AL MARE (CH) – Arena del Mare – Terrasound

23 agosto 2021 – LIVORNO – Cortomuso Festival

24 agosto 2021 – ROMA – Cavea, Auditorium Parco Della Musica

26 agosto 2021 – SERVIGLIANO (FM) – Parco della Pace – NoSound Urban Fest

27 agosto 2021 – BASSANO DEL GRAPPA (VI) – Ama Festival

02 settembre 2021 – PRATO – Piazza Duomo – Prato è Spettacolo

03 settembre 2021 – CREMONA – Piazza Del Comune – NUOVA DATA

09 settembre 2021 – CASERTA – Belvedere di San Leucio – Caserta Festival

10 settembre 2021 – L’AQUILA – Scalinata Di San Bernardino – Pinewood Festival

12 settembre 2021 –TERNI – Baravai – Anfiteatro Romano – NUOVA DATA



Il Flowers Festival invece proseguirà questa sera con il concerto di Frah Quintale



FRAH QUINTALE (9 luglio)

ZEN CIRCUS (10 luglio)

GIOVANNI LINDO FERRETTI (12 luglio)

DARDUST (13 luglio)

MAX GAZZE’ (14 luglio)

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (15 luglio)

VASCO BRONDI (16 luglio)

SUBSONICA (17 luglio)

LO STATO SOCIALE (18luglio)

NICCOLO’ FABI (19 luglio)

NEGRITA (20 luglio)

COMA_COSE (21 luglio)

COLAPESCEDIMARTINO (22 luglio)

GHEMON (23 luglio)



